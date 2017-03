Hvilken satsing i nord?

Høyres landsmøte er nå over. I Dagbladet står det å lese; at «folkeopprøret om Forsvaret har vunnet frem». Høyre har besluttet at i 2024 skal de bruke to prosent av BNP til forsvar. Og de har bestemt at «de skal fortsette å styrke Forsvaret i nord»! Hvilken satsing, må det være tillatt å spørre?

Den satsingen de hittil har bidratt med er; vedtak om å ta i fra Hæren i Troms helikopterstøtte, de skal flyttes til Rygge. Nedleggelse av Andøya flystasjon, SHV, skrote 150 fartøyer langs kysten å redusere antall HV-soldater med blant annet fire innsatsstyrker!

Forsvarets struktur, det vil si hvordan Forsvaret er organisert med ledelsesorganer, stridende avdelinger og enheter med støtteavdelinger, henger selvsagt sammen med hvilke oppgaver Forsvaret skal løse. Hvilke oppgaver skal en hær her oppe løse uten helikopterstøtte? Og hvilken oppgave skal HV nå ha i forhold til det de hadde før? Og hvordan har de regnet ut hvilken kapasitet totalforsvaret trenger, ut i fra en tenkt situasjon der Norge blir angrepet?

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sa på Høyre sitt landsmøte; «Det viktigste er ikke hvor mange soldater og fly vi har, men hvor mange som kan være klare på kort varsel»! Går ut i fra at det etter hvert kommer en presisering om hva hun her mener? Jeg skal ikke påstå at folk er dumme, men man kan ikke sitte som forsvarsminister og si noe slikt - og mene det! Det skulle være unødvendig å komme med argumenter mot en slik uttalelse, dette forstår alle er viss-vass!

Høyre lekker nå i begge ender! Det er trist å se, men en konsekvens av, og er naturlig ut i fra den langsiktig nedbygging av Forsvaret vi har vært vitne til under deres ledelse. Jeg vil gå et skritt lenger å kalle det vi har sett de siste årene; rasering av Forsvaret her nord. En total mangel på innovativ tenkning i forhold til å trygge norske territorier i nordområdene, og gi borgerne trygghet! Nord-Norge-satsing? Jaggu sa jeg smør!

Ubåtbasen i Tromsø, Olavsvern, som var det mest hemmelige og sensitive basen i nord ble solgt. Den leies nå ut til russere! Jeg mener ikke at våre politikere er femtekolonister, men jeg er sikker på at en femtekolonist ikke hadde greid å svekke totalforsvaret så mye som politikerne har greid på så kort tid!

Nå er det enda noen måneder til valget. Jeg tror faktisk at velgerne vil tilgi noe av dette om det skjer noe i positiv retning, og at man innrømmer feil. Men da mener jeg konkrete handlinger, ikke løst valgflesk om hva som vil skje om ti år. Og Ine Eriksen Søreide må ikke lede forsvarsdepartementet lenger. Hun burde satt foten ned ovenfor Erna og Siv for lenge siden. Jeg er overbevist om at dette er denne regjeringens eneste mulighet, hvis de har ambisjoner om å styre kongeriket en periode til.