Et overgrep mot folket

Kronikk

Målselv kommunes innføring av nytt takstsystem for eiendomsskatt har satt bygda i brann. Aldri har jeg opplevd så mange så sinte i Målselv. Ikke sånn «huff-denne-kommunen-sinte». Nei, alvorlig, dypt og inderlig forbannet. Og etter mitt syn med klar berettigelse. Årsak? Eiendomsskatt.

Endringen av takstssystem og kriteriene som er satt inn i dette systemet har medført at de fleste har fått krav som innebærer to-tre ganger økning av eiendomsskatten i forhold til 2016. For flere grupper betyr dette et alvorlig innhugg i familieøkonomien. Verst utslag synes det for nyetablerte barnefamilier med store huslån og enslige lavtlønte eller minstepensjonister som sitter igjen med store hus. Men en gruppe er rammet på en måte som indikerer at takstnemdas bestemmelser om beregning av eiendomsskatt fortjener begrepet «ran».

Takstnemdas vedtekter fastslår at Landbruksbygninger er satt til kroner 0. Likevel får eiere av landbrukseiendommer krav på eiendomsskatt på våningshus. Det kan synes som om Takstnemda er uvitende om eller har neglisjert at konsesjonsbelagte landbrukseiendommer er underlagt egne bestemmelser når verdien av eiendommen skal fastsettes og som medfører at en eier unntaksvis vil få omsatt eiendommen til den faktiske verdi. Hensikten med dette systemet har vært å hindre at slike eiendommer omsettes for andre formål enn landbruk samt sikre at etterfølgere har økonomi til å overta og videreføre gården.

Odelsloven gjelder for konsesjonsbelagte landbrukseiendommer. Dette innebærer at eldste barn eller dens etterkommere kan overta en slik eiendom foran yngre søsken. Når slik odel utløses gjøres det etter Odelstakst. Denne blir sjelden satt til høyere enn 60 prosent av verditakst. Hvis en slik eiendom omsettes utenfor odel blir den underlagt en særskilt Landbrukstakst fastsatt av kommunens egen takstnemd.Landbrukstaksten som fastsettes er som oftest langt under verditakst.

En eier av en slik eiendom som bygger et nytt våningshus til for eksempel 3,5 millioner vil oppleve at dette ikke fører til økt landbrukstakst. Kommunen fastsetter ikke bare verdien av eiendommen skjønnsmessig, de avgjør også om konsesjon skal gis. Med andre ord er det de som bestemmer om vi overhode får solgt eiendommen. Som kjent medfører kjøp av en landbrukseiendom til ti års boplikt på eiendommen. Dette bidrar til at den reelle økonimiske verdien på slike eiendommer er begrenset.

Eiendomsskattesjokk Krever ekstraordinært møte Eiendomsskattesjokket i Målselv har rammet politikerne for fullt. Nå krever Venstre ekstraordinært kommunestyremøte om saken.

med enfradelingssak jeg fremmet for Målselv kommune i 2009 fastslo landbrukskontoret at det ikke ville bli godkjent å skille ut våningshus på en landbrukseiendom. Et våningshus er en del av eiendommen og skal forbli det....ifølge kommunens egne organer. På et vis forståelig. Men det innebærer jo at våningshuset ikke kan betraktes å ha en egen verdi all stund det ikke kan omsettes. Huset er en del av landbrukseiendommen og må betraktes som de øvrige bygninger på gården.

Takstsystemet for konsesjonsbelagte landbrukseiendommer som er redegjort for her medfører at en separat taksering av våningshuset vil føre til at huset får fastsatt en verdi som ofte er langt høyere enn hele eiendommen tilsammen. Dette ser vi nå mange eksempler på i Målselv. Og dette på tross av at det ikke vil være mulig å omsette slike hus på grunn av konsesjonsbestemmelsene. Men når det kommer til kommunens ønske om å drive inn eiendomsskatt ser takstnemda glatt bort fra dette. Dette har ikke noe med et rettferdig system for beskatning å gjøre. Dette er en tvangsinndrivelse av penger fra kommunen som er et rent maktmisbruk.

Dette kan ikke aksepteres. Rettslige skritt må iverksettes om kommunens system videreføres. Norges Bondelag har registrert at flere kommuner har gjort lignende forsøk, og jeg anmoder Målselv Bondelag til å søke juridisk støtte i egen organisasjon og kjøre denne saken. Den er prinsipielt svært viktig for eiere av gårder og fremtiden der.

Hele denne farsen rundt eiendomsskatt i Målselv har brakt kommunen inn i riksmedia på en svært negativ måte. Selvpåført og berettiget spør dere meg. Jeg tillater meg til slutt å reflektere litt over hvordan denne saken er håndtert fra politisk og administrasjonens side: På sirkus heter det «den dypaste tysnad». Gjennom et langt yrkesliv hvor håndtering av opprørte mennesker og menneskemasser har inngått er det en ting jeg vet. Når mennesker føler seg urettferdig behandlet av «makta» på en måte som gjør de rasende, vil de forvente å møte de som de mener har begått overtrampet. Hvis ikke vil raseriet bare eskalere. Forsøk på å tie en dårlig sak ihjel vil ikke lykkes og vil uungåelig få langtvirkende konsekvenser. Slik er det også i denne saken.

Eiendomsskattesjokk i Målselv Fikk 308 prosents økning Geir Østvik trodde knapt det han så da han regnet over de nye satsene i eiendomsskatten. Regnestykket viste nemlig en økning på hele 308 prosent. Til over 20.000 kroner.

Fadesen med at det var et enstemmig kommunestyret som vedtok misæren rundt årets eiendomsskatt og dermed førte til at de som påberoper seg å være mot stemte for stikker dypt i folk flest. Tilliten til lokalpolitikernes evne til å styre denne kommunen har gått fra tvilende til en knusende bekreftelse på fravær av slike evner. Mulighetene til skadebegrensning er i ferd med å svinne når ingen ledere fra hverken politiske partier, kommunens ledelse eller administrasjonen vil møte folk, men i stedet kaster bensin på bålet gjennom lite gjennomtenkte mediauttalelser. Talentløst spør du meg.

Barnefamilier og minstepensjonister har krav på å få høre hvilke vurderinger politikerne gjør seg om fremtiden når rentenivået øker og dermed øker kommunens behov for ytterligere økt eiendomsskatt for å dekke inn et for stort låneopptak. Disse familiene og pensjonistene har et krav på å høre hvordan de skal forholde seg når økt eiendomsskatt i fremtiden skal legges oppå de økte renteutgiftene på egne huslån som de allerede nå sliter med å få til å henge i hop.

kommunevalg i år hadde det blitt kollaps i det lokalpolitiske systemet i bygda. De færreste ansvarlige ville bli gjenvalgt, og jeg tror det ville blitt svært krevende å få noen til å stille til valg. Jeg spår at folk i Målselv fortsatt husker dette om to år. Om ikke annet blir de minnet på det en gang i kvartalet når giroen ligger i postkassa.

Kommunen må ta grep. Dessverre er det slik at kjernen til problemet er kommunens økonomiplan. Kommunen har ikke evne til å gjennomføre de ambisiøse investeringer som det er lagt opp til og vedtatt. Derfor må det fattes nye vedtak som reduserer denne ambisjonen slik at eiendomsskatten kan fjernes eller reduseres til et nivå innbyggerne kan leve med, samtidig som beskatningen må gjøres lovlig og rettferdig. Redd stumpene og få det gjort nå!