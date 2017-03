Hemmelighold av Landmaktutredningens konklusjoner

Landmaktutvalget ved Brigader Arild Brandvik la torsdag fram sine alternative konsepter for framtidens landmakt på Istindportalen. Jeg ba Brandvik om råd om hvordan vi burde forholde oss til den videre prosessen mot framleggingen av statsbudsjettet, der konklusjonene fra utvalget presenteres. Jeg fikk som svar at vi burde forsøke å påvirke Stortinget.

Problemet er imidlertid at vi ikke får vite hva konklusjonene blir. I andre halvdel av april skal det være en lukket framlegging for forsvarsdepartementet som er unntatt offentligheten. Prosessen videre fram mot framleggingen av statsbudsjettet 12. oktober, er også unntatt offentlighet, grunnet budsjettsensitive opplysninger. Før denne tid er det valg, og jeg tror regjeringen, i frykt for at forsvarsdebatten skal prege valgkampen, velger å hemmeligholde forsvarssjefens konklusjoner i utredningen. Til valget er over.

Gjennom tidligere forsvarsstudier, fagmilitære råd og langtidsplaner har prinsippet om offentlighet og debatt vært sentralt. Men ikke nå lenger. Det er for meg svært nærliggende å tro at konklusjonene vil komme til å innebære en total sikkerhetspolitisk endring i Norges forsvarsstrategi. Noe som selvfølgelig vil skape debatt i forkant av valget, en debatt som regjeringen helst ser kommer i etterkant av valget.

Jeg har tidligere sagt og mener fremdeles at landmaktutredningen er et bestillingsverk: Hensikten med utredningen er å samle sikkerhetspolitiske og militærfaglige argumenter for en ensidig satsing på langtrekkende våpen fra luft og sjø som vil erstatte tidligere strategier som innebar et beroligende og avskrekkende terskelforsvar, der den mekaniserte Brigade Nord spilte en avgjørende rolle.

General Lars Sølvberg hevdet for et par uker siden at Brigaden ikke ville overleve Landmaktutredningen. Han har dessverre helt rett. Vår mekaniserte brigade vil være sjanseløs når politikerne skal vurdere konseptene, gitt de økonomiske forutsetningene. Det ligger i kortene: Gi oss noe nytt, ikke mer av det samme.

For å sikre en bred involvering og en god offentlig debatt må derfor konklusjonene fra landmaktutredning offentliggjøres så snart de er klare etter påske. Det norske folk har krav på innsikt i resultatene av utredningen, slik at partiene på Stortinget i tur og orden kan klargjøre sine standpunkter ut fra dette, for sine velgere.