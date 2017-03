Vil senke utgiftene

Skatt

Eiendomsskatt har skapt debatt i kommunen den senere tiden, og at det finnes mange ankepunkter mot eiendomsskatten er ikke ukjent. Det som nå er foretatt er en lovpålagt retaksering av alle eiendommer. Denne retaksering har fulgt de anbefalinger som blant annet er gitt av KS.

Arbeiderpartiets og Høyres felles oppfatning er at taket for hva vi kan pålegge innbyggerne å betale er oversteget. Derfor vil vi politisk ta grep for å senke utgiftene til innbyggerne i kommunen. For inneværende år betyr det endring av promillesats, i tillegg til at vi vil legge opp til muligheten for å senke vannavgiften for å lette det totale skattetrykket for hver enkelt innbygger. Så vil vi for neste års budsjett kunne ta noe på innføring av bunnfradrag.

Samtidig som det er mange ankepunkter mot eiendomsskatten, er vårt mål å kunne levere gode velferdstilbud til befolkningen. Vi vil opprettholde et godt tjenestetilbud i en desentralisert kommune. Derfor har vi valgt å prioritere barnehageplass til alle i Målselv. Derfor har vi vært den sikreste garantisten for å opprettholde barneskolene i de ulike skolekretsene. Og derfor har vi satt av penger til investering i nytt sykehjem slik at våre eldre kan få en verdig alderdom.

Samtidig har vi sagt at eiendomsskatten skal ned, det akter vi å levere på. Bekreftelse på det vil komme i neste budsjettregulering. Vi arbeider nå i samarbeid for å finne budsjettmessig inndekning, uten at det skal gå utover velferdstilbudet til innbyggerne i kommunen.