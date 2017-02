«Fra turistveier til sjømatveier»

Tiden er inne for å fokusere mer på nasjonale sjømatveier enn nasjonale turistveier - ikke minst på Senja.

Sjømatklyngen Senja, bestående av 40 bedrifter som har sitt virke i Senja-regionen, representerer en årlig omsetning på seks milliarder kroner. Veksten er enorm, bare siden 2011 snakker vi om en firedobling. Utfordringen er å få fisken trygt og raskt ut til markedene. I fjor kjørte 40 tjuetonns vogntog med sjømat fra Senja - hver eneste dag!

Nå har Sjømatkyngen Senja fått utarbeidet en rapport på 60 sider, som beskriver utfordringene den sjømatrelaterte godstransporten har på senjavegene. Og man foreslår løsninger, store og små tiltak, på et «edruelig nivå».

Og nettopp nøkterheten er rapportens styrke. «Det er ingen autostrada vi ber om», sier frontfigurene til Folkebladet lørdag, og lister opp de syv mest kritiske strekningene. Her handler det ikke om nye, store og økonomisk svært krevende veiprosjekter. Sjømatklyngen foreslår bedre og sterkere veiskuldre, møteplasser, utbedring av utfordrende kurvaturer, veibredde og enkelte rassikringstiltak.

Kostnadene har ikke sjømatklyngen gått nærmere inn på, men det er åpenbart ikke snakk om milliarder, men tvert i mot økonomisk overkommelige utbedringer og vedlikehold. Små steg og endringer som kan skape store framskritt for næringa, og trygghet for de som kjører vogntogene.

Aktørene i sjømatklyngen driver med ferskvare. Kundene teller timer og datoer, og blir det forsinkelser snakker vi om betydelig verdiforringelse og store økonomsike tap.

Dersom næringa skal drømme om en vekst som vi har sett de fire-fem siste årene, må det tas grep. Vi snakker om eksportregion nummer èn i Troms, der 80 prosent av varene fraktes på vei.

Verdiene som sendes av gårde er så enorme, og potensialet for vekst er så store, at denne regionen rett og slett fortjener at det settes inn ekstraordinære tiltak. Linda Lien, prosjektleder i sjømatklyngen, håper at Senja skal bli utpekt i et case for satsing på nasjonale sjømatveier. Det er en glimrende idè.

Akkurat som Senja er en del av Nasjonale turistveier, burde regionen være overkvalifisert til å få nasjonale sjømatveier. Det er tross alt viktigere.

Minilederen: Skatten min

Selvangivelsen heter nå skattemelding.

Angiveriets tid er forbi.