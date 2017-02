«Posisjonens egen fortreffelighet»

Innspill

Undertegnede registrerer at posisjonen i Lenvik kommunestyret liker å slå seg på brystet og ta all kredit for positive tiltak og utvikling i kommunen. En slik tilnærming forutsetter at posisjonen i Lenvik kommune til en hver tid har flertall – noe som har vist seg ikke å være tilfellet. For en utenforstående kan det oppfattes som at Lenvik kommunestyre kun består av Høyre, KrF, Senterpartiet og Frp. Da kan jeg opplyse leserne om at en slik fremstilling ikke stemmer med realiteten.

Undertegnede er enig at det er mye som går bra i Lenvik kommune etter at nytt kommunestyre ble konstituert. Den positive utviklingen skyldes dog hele kommunestyret, og er på ingen måte forbeholdt enkelt individer eller gruppering – uavhengig om vi snakker om folkevalgte eller administrasjonen. Etter en turbulent forrige kommunestyreperiode, med steile fronter både mellom grupperinger innad i kommunestyret og anstrengt forhold mellom deler av kommunestyret og administrasjonen, samt konstellasjonsbrudd for posisjonen og kritikkverdig økonomi-politikk som førte Lenvik på Robek-lista, har Lenvik i 2015 fått et mye mer ansvarlig, dedikert og bevisst kommunestyre.

Først og fremst er dagens kommunestyre mye mer innstilt til samarbeid og konsensus, der dialog som oftest flyter i rasjonelle løsninger for det beste for hele kommune og kommunens innbyggere. Dagens kommunestyre har i mye større grad større preferanser om et samarbeid mellom folkevalgte og administrasjonen – noe som bidrar til bedre samarbeidsklima for hele apparatet. Sist, men ikke minst, har nåværende kommunestyret fått flere representanter som i stor grad tar økonomien i kommunen på alvor.

Vi må ikke glemme at posisjonen i kommunestyret, til tross for sin subjektive fremstilling om enhet og egen fortreffelighet, var splittet ved flere anledninger og i flere av de viktige saker i det siste året. Det var nettopp i slike saker at opposisjon måtte stå frem og dra lasset. Berging av Berglia og Øvre Hamna barnehage var et godt eksempel på dette – uten det store presset fra opposisjonen, samt de engasjerte foreldrene og ansatte fra disse to barnehagene, hadde utfallet nok vært annerledes.

Vi må heller ikke glemme at initiativet bak beslutningen om å stoppe store kostnadsinvesteringer knyttet til gamle Finnsnes ungdomsskole kom nettopp fra deler av opposisjonen – en beslutning som i ettertid kommer nok til å vise seg som fornuftig ved tanke på Lenvik kommunens økonomi.

Så lenge dette kommunestyret, i sin helhet, fortsetter å samarbeide godt på tvers av grupperinger og partipolitisk tilhørighet, tar økonomi og eventuelle lovlighets- og reglementsbrudd på alvor, samt har fokus på å levere politiske beslutninger av høy kvalitet og av hensyn til innbyggerens beste, kommer denne kommunen til å ha positiv utvikling både innenfor næringslivet og offentlige tjenester.

Jeg er bare glad at jeg har fått mulighet til å representere våre innbyggere, samt bidra til denne positive utviklingen. Jeg håper dog at posisjonen i fremtiden viser litt mer ydmykhet og erkjenner bidraget også fra resten av kommunestyret – en erkjennelse som i stor grad hadde vært berettiget og velfortjent.