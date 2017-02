«Har og vil ha min historie i Berg»

Angående folkemøtet om kommunesammenslåing på Skaland og min personlige mening

Jeg registrerte at representanter for Berg Arbeiderparti og felleslista er forferdelig kåt på sammenslåing med Lenvik/Tranøy kommune. Dette er en skam for vårt lokaldemokrati ettersom det i folkeavstemminga i vår kom fram at 71% stemte IMOT sammenslåing. Dette vil ikke Berg arbeiderparti og Berg fellesliste respektere! En ting må de huske som tydeligvis er glemt, de er folkets TJENERE og IKKE HERREFOLK over befolkninga i kommunen. (Sitat Erik Bye: De skal stå i giv akt for oss i demokratiet!).

De fremviser en arroganse overfor befolkninga i kommunen som er skammelig, folket sier NEI mens Berg AP og Berg fellesliste sier JA. Berg FRP og Berg Samlingsliste respekterer folkets stemme som kom fram i folkeavstemminga og sier NEI. Etter min mening har Berg Ap og Berg Fellesliste totalt misforstått sin rolle som folkevalgt, de skal representere folket og jobbe med og for folket. Det de gjør nå er å overse sin egen befolkning og heller ta avgjørelsen selv, for folket i Berg har vel ikke vett til å vite sitt eget beste?! Med slike holdninger de har overfor sin egen befolkning og lokaldemokratiet ber jeg de om å vurdere sine politiske verv i kommunen. De har ingenting i lokal politikken å gjøre når de ikke viser respekt for de demokratiske prinsipper.

I tillegg så sitter de og mener vi skal få større faglig miljø og større kompetanse til å styre kommunens forvaltning, vi har i Berg kommune ingen problemer som meg er bekjent å få tak i fagkompetente personer for å ta seg av den kommunale lovpålagte forvaltningen i tillegg til de dyktige vi har i dag. Jeg vil ikke snakke ned på våre kommunalt ansatte som de indirekte gjør men heller berømme dem for en ressurs de er for oss. Klart det er ting som kan gjøres bedre og feil kan bli begått, sånn er det overalt og det er en menneskelig faktor man ikke kommer unna uansett. Men de etterstreber bestandig å gjøre best mulig jobb og jeg applauderer dem istedenfor å snakke dem ned.

I tillegg til ei folkeavstemning der 71% sa NEI så har det og vært en underskriftskampanje der vi har samla inn 300 underskrifter som forlanger at folkeavstemninga skal respekteres, det blir også totalt ignorert fra deres side.

Så sitter de og prater så fint om hva vi har klart å forhandle fram i intensjonsavtalen, en intensjonsavtale som ikke er verdt papiret den er skrevet på.

Allerede fra mars i år blir fellesnemda for eventuelle sammenslåtte kommuner opprettet, der har vi 5 representanter, Lenvik 7 og Tranøy 5. Allerede fra den er satt så kan ikke vårt kommunestyre gjøre vedtak i egen kommune som kan ha økonomisk betydning for den nye kommunen uten at det har vært innom fellesnemda for eventuell godkjennelse. Dette gjelder spesielt innenfor investeringer, og da har vi allerede mistet litt av vår selvråderett. Da blir det i hvert fall ikke mer boligbygging og barnehageplasser som det er mangel på her ute, kan nevnes at på Skaland bygges det nå 8 leiligheter og nytt boligfelt er under etablering og jeg håper på snarlig utvikling i nordre Berg i regi av kommunen for å øke kapasiteten i barnehagen så vi kan ta imot alle som vil hjem og vil bo her.

Etter 01.01.2020 er det nytt kommunestyre som er valgt der vi kanskje er heldige nok til å klare å få inn 1, 2 eller 3 representanter av 45, hva tror dere vi får av gjennomslagskraft der for å få igjennom våre saker?? Null niks nada e svaret på det!

Og så begynner innsparinga for det skal driftes «kostnadseffektivt» og Lenvik/Tranøy har blant annet en pensjonsgjeld som vel nærmer seg 100 millioner vi må være med å dekke inn for dem (innsparing og nedskjæring m.a.o.) Da begynner «slankinga» av utkantstrøkene som Lenvik kommune er kjent for å være flink til, det første som blir fjernet er vel strandheimen og omsorgsboligene. Det skal vel ikke være forskjellsbehandling av bygdene i den nye kommunen og så vidt meg bekjent har ikke Lenvik omsorgsboliger utenfor Finnsnes. Etter hvert som de ansatte på kommunehuset går av med pensjon eller slutter blir det ikke ansatt nye, så etter noen år er det tomt for ansatte på kommunehuset på Skaland.

Hvordan skal vi fortsette å klare å rekruttere unge mennesker som i dag når den andre halvdel av en småbarnsfamilie ikke har en jobb å gå til her ute i kommunal sektor? Det er nemlig slik at mange som jobbe i det private næringsliv har en partner som jobber i den kommunale sektoren i Berg.

Guttorm Nergård fra Felleslista kom med en merknad på folkemøtet at det var så lite unge som hadde møtt opp for å vise sin mening og han mente da dette representerte alderssammensetninga i befolkninga at det kun var middelaldrende/eldre igjen. Du har ikke tenkt på at en del av de var på jobb? Og de fleste av dem har små barn de skal ta vare på og er ikke bare å stikke ut døra fra kveldsmaten og leggetid for å delta på ett folkemøte?

Vi er heldig på grafittverket der jeg jobber med å ha klart og rekruttere unge oppegående høyt kompetente medarbeidere mye på grunn av at partneren har fått jobb i den kommunale sektoren. Dette er noe jeg er 100 prosent sikker på blir å forsvinne når «slankinga» av offentlig arbeidsplasser blir en realitet. Kan nevnes at jeg er en av de eldste i en alder av 32 år i oppredninga/fabrikken ved Skaland Graphite.

Fikk og melding fra en ung hyggelig person fra vår kommune senest i dag som ikke har lyst til å flytte hjem igjen om vi ikke er Berg kommune i framtida, for det er her hun hører hjemme og det varmer min Berg patriotiske sjel at flere unge vil hjem.

Jeg kunne sittet og argumentert imot sammenslåinga i timevis men jeg VET at folket i Berg kommune er så oppegående og smarte mennesker som ikke trenger så mange flere argumenter for å forstå at det som e på tur å skje er galskap for vår del. Min oppfordring er at folket tar makta tilbake og sier nøyaktig hva de mener til representantene for Berg arbeiderparti og Berg felleslista og setter dem på sin rette plass som folkets tjenere og ikke som herrer over folket. Jeg er en av mange som rett og slett er forbannet og engasjert for vår hjem kommune som i hvert fall jeg er glad i og trives i. Jeg er fjerde generasjon av mitt folk som jobber på grafittverket så jeg har og vil ha min historie i Berg!