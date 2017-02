Viktigste verktøy for økt kunnskap i skolen

Kronikk

1. februar gikk startskuddet for årets søknadsrunde for videreutdanning for lærere, søknadsfrist for lærerne er 1. mars, og Lenvik Høyre vil oppfordre alle lærere som ønsker faglig påfyll om å søke innen fristen.

Regjeringen har satt i gang en historisk satsing på videreutdanning av lærere. I løpet av tre år har regjeringen nesten tredoblet tallet på plasser i videreutdanning, og i 2017 vil over 5.000 lærere få tilbud om videreutdanning. På sikt ønsker regjeringen å innføre rett og plikt til etter- og videreutdanning. Innen matematikk gjennomføres det et særskilt krafttak ved at 10.000 lærere i grunnskolen tilbys videreutdanning i løpet av fem år.

I Lenvik har vi de siste årene satset på videreutdanning av våre lærere. Lærerne i Lenvik gjør en fabelaktig innsats, og Lenvik Høyre ønsker å øke satsingen på videreutdanning av lærere slik at enda flere lærere av de som søker skal få innvilget sine søknader og alle elevene skal lære mer.

I 2015 stilte kommunestyret i Lenvik seg enstemmig bak Utvalg for oppvekst og kultur sitt forslag om å be rådmannen legge inn en opptrapping og enda større satsing på etter og videreutdanning av lærere. I 2016 var det 23 lærere som søkte om videreutdanning, og 15 av disse fikk innvilget sin søknad. Målet er å kunne gi alle som søker, mulighet for videreutdanning.

Dette gjør vi for at alle lærere som ønsker det skal få muligheten til å få faglig påfyll, og for at elevene skal møte faglig sterke lærere. Vi vet at læreren er en viktig faktor for elevenes læring, vi satser på dem vi har tro på, og vi har tro på lærerne. Gode lærere er helt avgjørende når vi skal forme kunnskapssamfunnet i fremtidens Norge.

Skolehverdagen endrer seg stadig, og lærerne må være helt i front. Det gjelder både faglig, og i bruken av nye og varierte undervisningsmetoder. Vi vil gi lærerne de verktøyene de trenger for å bli enda bedre, og vår oppfordring til lærerne i Lenvik er å benytte muligheten og søke innen fristen som er 1. mars.