Uttalelse

Sørreisa kommunestyre støtter Fylkesmannens og politimesterens bekymring

Sørreisa kommunestyre vedtok enstemmig å støtte Fylkesmannen og politimesteren i deres bekymring omkring beredskapen i Troms vedrørende regjeringens forslag å flytte 339-skvadronen til Rygge.

Et enstemmig kommunestyre i Sørreisa gir sin fulle støte til en uttalelse som ble fremmet av Sørreisa Senterparti og Sørreisa Arbeiderparti ved gruppeleder i Sørreisa Senterparti Ole Edvin Langaune.

Uttalelsen lyder som følge:

Sørreisa kommunestyre deler Fylkesmannen og politimesteren i Troms sin bekymring omkring beredskapen i fylket nå når Høyre/Frp-regjeringen ønsker å legge ned 339 skvadronen på Bardufoss. Vi støtter Fylkesmannen og politimesteren sitt krav om at det må foretas en utredning med tanke på hva dette vil innebære for samfunnssikkerhet, beredskap og for totalforsvaret for innbyggerne i Troms.

stor geografisk region med mye spredt aktivitet, og en sårbar infrastruktur særlig vinterstid. Ressursene som 339 skvadronen utgjør er derfor i beredskapssammenheng særdeles viktig for landsdelen. Forsvarets støtte til det sivile samfunn kan være helt avgjørende i kritiske situasjoner.

Nordområdenes viktighet understrekes stadig fra sentrale myndigheter, som også er NATOs grense mot Russland. Det er derfor særdeles viktig å ivareta forsvarsevnen av Nord-Norge. Hæren har i så måte stor betydning, og her er understøtte av helikopter av den største viktighet.

Våre rikspolitikere tar et betydelig ansvar for fremtiden i Nord-Norge, når dedikert helikopterstøtte både til Hæren og sivilsamfunnet vedtas flyttet vekk fra Bardufoss.

Sørreisa kommunestyre ber derfor Stortinget om å omgjøre sin beslutning og beholde 339 skvadronen på Bardufoss. Da vil det også være riktig at hovedbasen for helikopter i Norge er på Bardufoss. Det er gjort store investeringer her og all logistikk og infrastruktur er ny og klar til bruk.