«Til beste for alle som driver idrett»

Takk Brynjulf Edvardsen, for ditt innlegg i lørdagens Folkebladet. Det er helt greit at du gir litt info om det arbeidet som Lenvik Idrettsråd utfører. I disse dager er det kanskje særlig viktig, uten at jeg skal kommentere det mer.

Styret i Finnsnes Aktivitetshall AS har sammen med FIL Turn foretatt en omstrukturering av driften av hallen det siste halve året. FIL Turn drifter hallen for driftskostpris, og styret i FIL-hallen tar seg av det som har med daglig vedlikehold og utvikling å gjøre. Hallen er gjort om til en ”basishall” for alle idretter, der det i tillegg er turnapparater står på plass i hallen hele tiden. De som er turntrenere sparer to timer pr kveld på inn- og utrigging. Dette gir to timer mer treningstid og to timer mindre slit, for det meste for damer.

Senja Turn ser også nytten i dette, og har flyttet sammen med FIL Turn i hallen. I tillegg til dette driver andre klubber basistrening i hallen. Basistrening er noe alle idretter trenger, og tilbudet kan benyttes av den vanlige befolkning også. Det er bare å ta kontakt med FIL Turn. Ønsker en gruppe instruksjon om basistrening kan det også bli gitt. I tilegg har dette gjort at Silsandhallen er blitt frigitt til andre idretter som fotball, handball osv.

I høstens Grønn Genser fra FIL omtalte turnmiljøet denne omleggingen som den største turnsatsingen på 20 år. Jeg vil si de var beskjedne. Jeg mener bestemt at slik aktiviteten i FIL-hallen har utviklet seg er det den største turnsatsingen ever. Det er nå ca 600 barn og unge turnere i hallen ukentlig, og en stor del av disse trener flere ganger i uken. Det trenes også egentrening om dagen og utenom kjernetidene. I tilegg kommer dem som ikke sokner til turnmiljøet, men andre idretter , eksempelvis fotball. Barnebyen Finnsnes bruker også hallen i mange sammenhenger. I høstferien i år var all aktivitet lagt til hallen.

FIL-hallen var bygd i samme tidsrom som Silsandhallen. Silsandhallen er bygd og driftet kommunalt. FiIL-hallen er bygd og driftet privat. For å kompensere for denne skjevheten ble det av Lenvik kommune gitt et tilskudd til FIL-hallen på 200.000 kroner pr år. Mangel på indeksregulering gjør at dette tilskuddet bare utgjør 135.000 i 2016-kroner. Kostnadene med vedlikehold har steget i samme takt som indeksen, så dette utligningstilskuddet er sterkt svekket. Skal styret i FIL-hallen evne å holde tritt med vedlikeholdet og videreutvikling av hallen så trenger vi hver krone. En indeksregulering av tilskuddet fra Lenvik Kommune gir oss mulighet til å planlegge dette på sikt. Dette til beste for alle som driver idrett i Lenvik kommune.

Hva skal vi gjøre i fremtiden: Den enorme tilstrømningen av barn og unge til det området som nettopp er blitt omdøpt til Finnsnes idrettspark krever nytenkning og innovative tanker. Vi har et behov for å tilrettelegge bedre system for å ruste hallen for større tilstelninger, for eksempel 17. mai og lignende. Derfor trenger vi et stort utbygg med lagerrom for turnapparater når det er fest, og bord og stoler når det er turn og basisidrett. Den enorme tilstrømningen av barn og unge gjør at det er minst 3.000 biler i omløp på ukens fem første dager med levering og henting av barn og unge. Derfor må en trafikkløsning på plass. Før eller siden vil en ulykke skje, og det kan ikke styret i FIL-hallen sitte å se på. Sikkerhet må prioriteres, og i følge kulturkontoret er det ingen plasser det kan søkes midler til slike tiltak. Derfor er jeg glad for at Lenvik kommunestyre sendte et så klart signal angående en indeksregulering i siste møte i 2016. Vi trenger virkelig pengene.

Jeg ønsker ikke, Brynjulf Edvardsen, å kommentere dine meninger. Jeg vil bare si at de tilskudd som kommer FIL-hallen til del fra Lenvik kommune er rettferdige, og at en indeksregulering er på sin plass. Disse tilskudd som er gitt mener jeg bestemt at idrettsrådet ikke har noe med. Jeg er derimot helt klar på at rådet må kunne uttale seg om vår søknad om ekstraordinær støtte til nytt og etterisolert halltak. Jeg regner jo også med at dere uttalte dere da Lenvik kommune skiftet tak på Silsanhallen Det er ikke sånn at FIL-hallens styre er kravstore. Derimot er det slik at enten man liker det eller ikke så har vi et begrep som kalles ”kost/nytte-effekt”. For Lenvik kommune sin del er det et lite beløp i forhold til den enorme nytten denne hallen nå utgjør for meget store deler av befolkningen i Lenvik kommune.

Avslutningsvis vil jeg invitere deg Brynjulf Edvardsen til et besøk i Finnsnes idrettspark. Der vil du bli møtt av en rekke engasjerte og flinke frivillige som hver dag jobber for barn og unges beste til glede for alle i Lenvik kommune. Du er i likhet med alle andre innbyggere hjertelig velkommen til en omvisning i hallen og vårt fantastiske nybygg som er et av de ypperste i hele regionen.