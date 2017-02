Hvor godt skal et fengselsopphold være?

Fengsel i Norge har en annen tilværelse enn andre fengsler i utlandet. Den tilværelsen ønsker jeg personlig å kalle at de kriminelle lever i luksus! Fengselsoppholdet her i Norge gir de kriminelle luksuriøse tilbud, blant annet tv-skjerm på rommet, enkeltrom og gratis utdanning. Det gjør til at prisen per innsatt kriminelle er skyhøy.

Da er det bare på sin plass at vi stiller oss det relevante spørsmålet, hvem er det egentlig som betaler for dette? Det spørsmålet er lett og svare på, og hvor nærmere vi kommer sannheten jo mer forbannet blir jeg.

Svaret lyder slikt: Regningen blir sendt direkte til ærlige, norske skattebetalere. I mine øyne er det ingen tvil, Norges rettssystem trenger dramatiske endringer, og de endringene trengs nå!

Kriminalitet skal få konsekvenser, da er det ikke tv-skjerm, enkeltrom og gratis utdanning som er løsningen. Vi i Fremskrittspartiets Ungdom mener at straffene for forbrytelser generelt sett er for lave i Norge. Spesielt for volds- og seksualforbrytelser, samt vinningskriminalitet.

Vi betaler flere millioner for at voldtektsmenn, drapsdømte og terrormistenkte skal få et trivelig opphold i fengsel, mens de eldre ligger på gangen på sykehjem. Hvor sykt er ikke det? Strenge straffer har preventiv effekt, og det vil samtidig holde vanekriminelle bort fra gaten i lengere perioder. Kriminalitet skal få konsekvenser, og da er ikke overdreven snillisme løsningen.

Fremskrittspartiet har vist handlekraft på dette feltet, og soningskøene i Norge har blitt betraktelig lavere med Fremskrittspartiet i regjering. Dette var rett og slett fordi man så på andre løsninger, deriblant å leie fengselsplasser i Nederland, samt å la kriminelle utlendinger sone i sine egne hjemland. I tillegg bygges kapasiteten opp her til lands.

Jeg ønsker en hverdag der voldtektsofre, drapsetterlatte og mishandlingsofre skal føle seg trygge og få hjelp til å gå videre. Bruk ressursene riktig, fokuser på offeret i stedet for gjerningsmannen.