Ta fylkesveiene tilbake!

Samferdsel

1. Januar 2010 fikk fylkeskommunene rundt 17.000 kilometer med riksveier overført fra staten. Med denne overføringen fulgte det ikke nok penger til å finansiere vedlikeholdet av disse veiene. Og man ser nå at dette viste seg å være en oppgave som var for stor og for kostbar for svært mange fylkeskommuner, i alle fall for Troms fylkeskommune.

Troms er et viktig næringslivs- og eksportfylke, der god infrastruktur er en forutsetning. Troms fylkeskommune drifter i dag rundt 3000 kilometer med fylkesveier, hvor flere av fylkesveiene er viktige næringsveier. Dessverre har mange av næringsveiene en alt for dårlig standard. Dette er en konsekvens av at fylkeskommunen ikke har nok ressurser til å vedlikeholde de, og det begynner å haste for å finne løsninger for disse veiene.

Et eksempel er fylkesvei 866, som er en av Nord Norges viktigste næringsveier. Veien betjener frakt til og fra store slakteproduksjoner på Skjervøy som «Lerøy Aurora» og «Arnøy Laks». Årlig blir det transportert titusener av tonn fisk inn og ut av Skjervøy kommune, alt dette gjennom fylkesvei 866. Dette utgjør flere tusen vogntog årlig, og fylkesveien er en av de tyngst belastede næringsveiene i Troms.

Fylkesvei 866 er i dag i en forferdelig tilstand. Hele strekningen mellom Langslett og Skjervøy er for smal for å ha en gul midtlinje. Det er også stor rasfare på veien. Fylkesveien, som består av snart 30 år gamle smale tunneler, skader ofte lastebilene av den trange tunnelprofilen. Strekningen oppleves også som skummel av mange erfarne lastebilsjåfører.

Troms FPU mener det er på tide at staten tar tilbake ansvaret for fylkesveiene. Mange av fylkesveiene våre er i farlig tilstand, og trenger en helhetlig opprusting. Dette har ikke fylkeskommunene økonomi og ressurser til å gjøre, og det skaper farlige situasjoner på veiene.

Troms Frp har flere ganger tatt til orde for at fylkesveiene bør tilbakeføres til staten, i alle fall så lenge finansieringen ikke følger veiene. Og på fylkestinget så har Troms Frp jobbet for at staten i alle fall skal ta tilbake fylkesvei 866, da dette er en viktig vei som fylkeskommunen ikke har økonomi til å vedlikeholde.

Troms FPU mener at hvis distriktene i Troms skal ha muligheten til å ha et godt og attraktivt næringsliv, så er veiene nøkkelen til dette. For et godt veinett kommer både sikkerheten, næringslivet og folk flest til gode!