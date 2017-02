«Må stå sammen tverrpolitisk»

Etter at Sørreisa Høyre ga sin tilslutning til Tromsdokumentet, og dokument ble enstemmig vedtatt i Sørreisa kommunestyret, har de andre partiene vært lite på banen i forsvarspolitiske spørsmål. Vi opplever at det kun er Høyre som engasjerer seg i kommunen, og savner at andre politiske partier i kommunen vår også kommer på banen.

Sørreisa Høyre har stått fram i kampen for å bevare helikopterstøtten til Hæren, hovedbasen for helikopter, samt videre drift av Bardufoss lufthavn. Vi er glad for at Troms Høyre endte på det samme tydelige standpunktet da Forsvarssjefen kom med sitt fagmilitære råd for halvannet år siden. Etter det har vi jobbet for å påvirke den nasjonale prosessen sammen med våre tre toppkandidater Kent Gudmundsen, Regina Alexandrova og Geir-Inge Sivertsen.

I dette arbeidet har vi fått avklart driftsstøtte til Bardufoss lufthavn i hele planperioden på 20 år, og at den kommende Landmaktutredningen vil ivareta mobilitet og helikopterstøtte til Hæren som en av de sentrale kapasitetene. Troms Høyre løfter forsvarssatsingen et steg videre ved i tillegg å jobbe for sikre tilstrekkelige rammer til hær og HV i utredningen. Det er viktig å kunne møte både behovet for en videreutvikling og en styrking av landmakten.

Når vi alle vet at dette er politiske saker med stor betydning for Sørreisa og omkringliggende kommuner, så er det skuffende å registrere nærmest totalt fravær av de andre politiske partiene i kommune, både i sosiale medier og avis.

Det er forståelig at en bygdeliste som Samlingslista i Sørreisa ikke har påvirkning inn til regionale og sentrale politikere, men hvorfor Sørreisa Ap og ordføreren er taus i denne saken er både underlig og uforståelig.

Sørreisa Høyre har også jobbet mot sentrale politikere i partiet og fått positiv støtte til engasjementet, noe som også betyr mye utover kommunens grenser og regionen. I dette politiske arbeidet må vi stå tverrpolitisk sammen for kommunen og regionen, og Sørreisa Høyre oppfordrer derfor alle til å påvirke helt frem til beslutning skal tas i løpet av høsten.