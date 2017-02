Lenvik Idrettsråd, Varden og Finnsnes Idrettslag

BREV TIL SPORTEN

Lenvik idrettsråd har ved flere anledninger, i brev til FIL og Lenvik kommune og i uttalelser til Folkebladet, mistenkeliggjort og antydet at FIL Fotball opptrer lovstridig angående utleie og drift av baner i Finnsnes Idrettspark. Lenvik Idrettsråd hevder at FIL Fotball opptrer lovstridig ved å nekte utleie av baner til Varden og ved forskjellige priser på utleie.

FIL Fotball har faste priser for leie av anlegg til enkeltarrangement. Ved leieavtaler over lengre perioder til trening og arrangement har det vært vanlig å legge innen rabatt. Slike avtaler har bla vært inngått med FUSK, FIBA og Gluntan.

FINNSNES IDRETTSPARK

FILs baneanlegg brukes i dag av våre spillere til organisert trening, kamper og fri fotballaktivitet.

Kamper og organisert trening tar anslagsvis mellom 60-70 prosent av kapasiteten i kampsesongen.

Fri fotballaktivitet for våre spillere tar mellom 30-40 prosent av kapasiteten.

FIL Idrettspark er et viktig leke- og friområde for veldig mange barn og unge på Finnsnes.

Den frie fotballaktiviteten er minst like viktig for trivsel og utvikling av gode fotballferdigheter som organisert trening. Det er kombinasjon av organisert trening og egentrening i form av fri fotballaktivitet som gir resultat, der gleden av å leke med fotball er viktigst. Det er de som leker mest over tid og som har størst glede av å spille fotball som blir de beste. For å bli en god fotballspiller skal en ha trent minst 10.000 timer. Det meste av disse timene er egentrening/fri fotballaktivitet.

Det vil være feil av FIL Fotball om de leier ut anlegget til treing og kamper slik at det ikke blir plass til den frie fotballaktiviteten som vi har i dag, og som er så viktig for å skape gode fotballspillere.

FIL Fotball verken kan eller vil ta fra våre spillere det viktigste tilbudet for god fotballutvikling.

FIL baner vil, når det gjelder trening og kamper, bli forbeholdt de som er medlemmer av FIL.

Årsaken til at Lenvik Idrettsråd bruker så mye energi på FIL, er at Varden ikke har egen bane og ønsker å bruke Finnsnes Idrettspark til trening og kamper. FIL har gitt klar beskjed om at det ikke er aktuelt, både av kapasitetsmessige og trivselsmessige grunner.

Varden er et resultat av at Jan Tore Bakli, Håvard Johnsen m.fl. valget å bryte ut av FIL Fotball og danne egen klubb. Dette har vært krevende for FIL.

Sportssjefens bidrag med strategiplan

På nyåret 2015 ansatte FIL Fotball Jan Tore Bakli som sportssjef for barne- og ungdomsfotballen. Hans oppave var å bidra til best mulig tilbud i FIL Fotball for barn og ungdom. Som sportssjef fikk han stor innflytelse over organiseringen og trenerne i barne- og ungdomsfotballen. Under arbeidet med fornying av strategiplan for 2016 – 2020, forlangte han og flere trenere i yngres at de ikke bare skulle bidra til fornying av planen for barn og ungdom, men også bestemme strategien for senioravdelingen. Strategiplan er det arbeidsredskap som styret utarbeider hvert fjerde år, og som legges fram på årsmøtet med innstilling fra styret. Årsmøtet vedtar strategiplan.

Sportssjefen og trenerne forlangte bl.a. at:

Hovedtreneren skulle ha sitt virke på Finnsnes fra 2019.

Trenergruppa i Tromsø opprettholdes med assistenttrener og 11 spillere.

A-stall på totalt 22 spillere.

Dette kunne ikke styret gi sin tilslutning til. Å følge demokratiske retningslinjer og praksis ble ikke akseptert. Sportssjefen og hans tilhengere forlangte veto.

Retorikken

Både tillitsvalgte, utvalgsmedlemmer dugnadsfolket og andre som har støttet FIL i alle år, ble skuffet og kraftig provosert av det de opplevde som et svik fra en som hadde fått tillit i klubben. En som var ansatt på full lønn. Hans oppgave var å bygge opp og styrke aldersbestemt fotball i FIL. Han brukte sin stilling og autoritet til å skape missnøye. Fikk med seg flere, som klarte å overtale trenere og ledere i barne- og ungdomsfotballen til å bryte med FIL Fotball på en retorikk om at:

”Aldersbestemt fotball i FIL var ikke bra nok. Særlig de flinkeste fikk ikke god nok oppfølging.”

Dette på tross av at FIL Fotball i 2015 av NFF ble utnevnt til en av få kvalitetsklubber i Nord Norge, der også opplegget for aldersbestemt fotball hadde stor betydning.

Aldri har det vært satset mer for et godt opplegg i yngres avdeling.

Årsberetningene for 2016 fra lagene gir ingen indikasjoner på at noe var galt med opplegget.

”A-laget bruker over 70 % av alle inntektene i FIL Fotball.”

Når Håvard Johnsen, som har vært medlem i kontrollkomiteen i mange år og har god innsikt i klubbens drift, framsetter slike påstander må det betraktes som bevist ikke å snakke sant for å oppnå fordel for egne argumenter om å bryte med FIL.

Regnskapene viser at senior menn, A-laget, rekrutteringslaget og juniorlaget bruker under 40 % av klubbens inntekter.

”Foreldrene i barne- og ungdomsfotballen jobber dugnad for å finansiere A-laget.”

Heller ikke sant. Foreldrene jobber dugnad for å finansiere aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen, til kjøp av utstyr og til driftsutgiftene på klubbhus og baner, og for klargjøring av anlegg til trening og kamper, og sist men ikke minst for å finansiere reiser på ulike turneringer.

Driftsutgiftene på anleggene i Finnsnes Idrettspark, Finnsneshallen, klubbhus og baneanlegg, er på ca. 1,5 millioner kroner pr. år. I tillegg kommer drift av burballbingen på over ½ mill. Dette er anlegg som først og fremst brukes av barn og ungdom.

Det er våre sponsorer som i hovedsak finansierer A-laget, og de fleste av dem ønsker gode sportslige resultat, og at FIL skal ha et lag i 2.divisjon.

Bruddet

Etter det ekstraordinære årsmøte 14.november 2016 var det klart for alle at en godt planlagt aksjon ville føre til at noen trenere og ledere i aldersbestemt fotball villa bryte ut av Finnsnes Idrettslag.

Det ble satt press på FIL’s spillere om å følge trenerne sine over i Varden. Trenere har tillit og sterk innflytelse på sine spillegrupper. De jobbet internt i FIL hele året ut, med sine lag for å forberede overgangen til Varden.

Gjennom FIL’s lukkede Facebook grupper for de ulike lag, og møter avholdt på Nordborg ble spillere og foreldre satt under press om å melde seg inn i Varden. På disse møtene ble det gitt mye feilinformasjon om FIL Fotball, og mye ble lovet om en lys framtid i Varden.

I Varden var ”gresset mye grønnere” enn i FIL.

Det er denne retorikken og den aktive jobbingen mot spillere og foreldre som er bakteppet og har ført til at mange menneskene går rundt og er sinte. ”Vardenfolk” som er rasende på FIL Fotball, og motsatt, FIL folk som er rasende på Varden. Det har uttvilsomt blitt kaldere og mer utrivelig på Finnsnes det siste året.

Lenvik Idrettsråd er ikke nøytral

Lenvik idrettsråd har tydelig tatt stilling til fordel for Varden. Med det har de og tatt stilling til fordel for en klubbdelingsprosess som langt fra har foregått på en redelig måte

Finnsnes Idrettslag må ta hensyn til egne spilleres behov for treningstid og kamparrangement. I tillegg må FIL ta hensyn til det behov mange barn og unge har til egenaktivitet i Finnsnes Idrettspark. Dette gjelder alle barn som er bosatt i Finnsnesområdet, uansett hvilke farge de har på drakten. Finnsnes Idrettspark ligger midt i sentrum og er den viktigste lekeplassen på Finnsnes.

Finnsnes Idrettslag må ikke minst ta hensyn til den belastning det er for våre tillitsvalgte og ansatte, våre medlemmer i utvalg og våre trofaste dugnadsfolk som vil ha tungt for å akseptere at Varden som klubb skulle bli bruker av våre anlegg.

FIL Fotball vil bygge stein på stein når det gjelder barne- og ungdomsfotballen. Allerede til sommeren har vi flere lag i gang. Målet er å ha lag i alle aldersgrupper allerede i 2018. Alle tidligere spillere og deres foreldre skal vite at de er hjertelig velkommen tilbake til FIL når de ønsker det.