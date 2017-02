«Adolf Trump og Donald Hitler»

DE SISTE dagene har jeg tenkt på likheten mellom Adolf Hitler og Donald Trump. Solide fagfolk har diagnostisert begge som narcissistiske psykopater, og begge er kommet til makten ved demokratiske valg. Begge er lett å karikere, Adolf med bart og Donald med hentesveis.

DE HAR valgt seg solide propagandaministre som Joseph Goebbels og Sean Spicer. Begge er diktatorer, Hitler med sine Führer-Diktate, Trump med sine presidentordrer. De omgir seg med nikkere, og sparker dem som ikke adlyder «his master›s voice». Den frie presse er en vederstyggelighet som produserer løgn: Lügenpresse, fake news.

TYSKERNE HAR de siste 70 årene spurt hvordan det kunne gå til at en nasjon som var ledende i Europa når det gjaldt vitenskap og kultur, kunne la seg forføre av en korporal fra Østerrike? De leter fortsatt etter svaret.

NÅ TYDER mye på at historien gjentar seg på andre siden av Atlanterhavet. Kommer amerikanerne til å gå i samme felle som tyskerne? Hvor lenge vil de sitte stille, og si at mannen må få en sjanse til å vise hva han er god for?

HITLER GREIDE å sette en verden i brann og gjøre ufattelig skade i løpet av 13 år. I dag hører jeg på nyhetene at Donald allerede gjør seg klar for nok en presidentperiode. Da har han åtte år på seg til å lage helvete, og det hjelper at han har store lager med atomvåpen.

ARNULF ØVERLANDS dikt «Du må ikke sove» har ny og forferdelig aktualitet.