Helikoptrene på Bardufoss blir om Ap vinner valget?

ONSDAG 25. januar 2017 sto det å lese i både Nordlys og Folkebladet at Arbeiderpartiet vil sikre at helikoptrene på Bardufoss forblir der de er, om Arbeiderpartiet vinner valget til høsten! En fantastisk nyhet for folket i Troms! Ja, de endatil garanterer det! Men — kan vi stole på dette, eller er det som mange i Høyre og Fremskrittspartiet hevder, bare valgflesk?

JEG PERSONLIG velger å tro det. Men samtidig har jeg en oppfordring til Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt. For å bevise at dere mener alvor med dette, utfordrer jeg dere på følgende: Frem et representantforslag (dokument 8) på Stortinget, hvor dere kaller tilbake iverksettelsesbrevet av 20.12.16. Legg så til i samme forslaget at Langtidsplanen for Forsvaret (LTP), «Kampkraft og bærekraft», av 15 11.16 reverseres og kommer tilbake til Stortinget for ny behandling. Og gjør det så raskt som overhode mulig, og i alle fall i god tid før valgkampen blåses skikkelig i gang. Det vil være eneste bevis for deres garantier!

Personlig velger jeg å tro på løftet. Ikke fordi jeg er naiv og ikke vet at et vedtak eller en lovnad i politikken ikke varer lengre enn til et nytt vedtak er fattet, eller en ny lovnad gitt. Men fordi jeg virkelig ønsker at Støre og Huitfeldt innerst inne har innsett at vedtaket om ny LTP var galt. Både militært og sivilt. Og fordi jeg personlig VIL tro at politikerne på Stortinget ikke var informert av konsekvensene av å gjøre vedtaket. Og således stemte mot all fornuft. Så naiv skal jeg tillate meg å være, fordi saken er så viktig!

SÅ ET hjertesukk til slutt: Debatten om LTP-en har kommet inn på feil spor og skapt fronter som ikke burde være der. Dette handler ikke om enten Rygge eller Bardufoss. Dette handler om begge deler! Spesialstyrkene på Rena trenger helikoptre. Dette samme gjør alle militære avdelinger i nord.

delt løsning er det beste burde være innlysende. Uansett konklusjon i den kommende Landmaktsutredningen. Noe annet som burde være innlysende, er at en må ha helikoptre og utstyr som er tilpasset forholdene der en skal operere. Og her i nord er Bell 412 SP noe av det beste vi kan ha, sett i lys av de klimatiske, geografiske og topografiske forholdene vi tross alt har å bale med. Så vel militært som sivilt! Oppfordringen er herved gitt!