Én milliard i skatteletter til de 50 rikeste i landet

JA, DU leste riktig. Siv Jensen og Erna Solberg har prioritert 1 milliard i skatteletter til de 50 rikeste personene i landet. Det er bekymringsverdig at de ikke forstår at vi trenger disse inntektene for å kunne tilby gode tjenester til alle.

DAGENS REGJERING bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, har nemlig prøvd å få til et aldri så lite kunststykke. De ville skape bedre offentlige tjenester, samtidig som de skulle ta ned inntektene ved å gi de rikeste i landet store skattekutt. Dette er selvfølgelig ikke mulig, derfor har Jensen og Solberg forsøkt å «glatte over» dette mattestykket ved å delvis tømme oljefondet. Altså ved å bruke de pengene vi skulle spare til fremtidige generasjoner når oljeeventyret hadde nådd sin ende.

SIV OG ERNA hevder at deres enorme kutt i formueskatten kun vil føre til høyere investeringer i næringslivet. Dette er åpenbart ikke helt riktig. Under regjeringen Stoltenberg hadde næringslivet i Norge mye mer å vise til, spesielt når det kom til skapte arbeidsplasser. I dag viser det seg at regjeringens kutt ikke har ført til mye annet enn å øke formuene og den økonomiske maktkonsentrasjonen blant de rikeste i samfunnet. Med andre ord sitter rikingene på utbyttet sitt, som videre fører til at forskjellene mellom folk blir større. På toppen av dette blir de offentlige tilbudene dårligere på grunn av mindre inntekter til fellesskapet.

NÅ VIL mange tilhengere av den blåblå regjeringen si at masse faktisk har blitt bedre, samtidig som de samme tilhengerne ofte sier at regjeringen er offer for den mye omtalte «oljekrisen». For å ta det siste først; regjeringen Stoltenberg hadde en mye større krise å forholde seg til, nemlig «finanskrisen». Arbeiderpartiet, SV og Sp løste dette i felleskap ved å investere tungt i det offentlige. På denne måten dryppet det millioner på næringslivet som i «kriseperioden» opplevde at kommuner, fylke og stat hadde penger å bruke på prosjekter der de trengte næringslivets involvering.

SÅ OVER til hva regjeringen faktisk har gjort. Helsereformen, som i stor grad er Frps hjertebarn, har vært en fiasko uten like. Den er så dårlig at selv Carl I Hagen er en av dens største kritikere. Videre har de satt rekord i bompenger, økt drivstoffavgiften, økt matmomsen, økt momsen til kollektivtransport, økt moms til kultur og idrett. De har gjort arbeidslivet hardere for arbeidstakerne ved å rasere arbeidsmiljøloven. De har utarmet kommunene økonomisk, og de har satt igang en mildt sagt forvirrende kommunereform. Hva er den røde tråden her? Jo, det er de fattigste og middelklassen som burde føle seg lurt. De pengene Erna og Siv lovde «folk flest» har havnet i lomma på de aller rikeste i landet. Det er fakta.

VI I Arbeiderpartiet har vært ærlige på at vi kommer til å skjerpe skattepolitikken, om vi vinner valget i 2017. Vi har også sagt at de som tjener under 600.000 kroner i året, ikke vil få økt beskatning. Vi ønsker å føre en politikk der man yter etter evne. Det vil si at de som tjener mest og har det best, også må innfinne seg med å bidra mest. Det er kun på denne måten vi har reelle muligheter til å skape gode offentlige tjenester til alle. Vi kan ikke investere hvis pengene ikke er der, og oljefondet varer ikke evig.

DET SKAL være fullt mulig å bli rik i dette landet, og vi vil alltid måtte akseptere at det finner forskjeller i vårt land. Arbeiderpartiet er imidlertid klar på at alle bør ha like muligheter. Om du kommer fra nord eller sør, har ressursterke eller mindre ressurssterke foreldre, er kvinne eller mann, eller om du er mørk eller lys, burde ikke ha noe å si for dine muligheter til å lykkes.

DET ER derfor Arbeiderpartiet vil kjempe for en mer rettferdig skattepolitikk, og ikke for en skattepolitikk som fører til økte forskjeller!