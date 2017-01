«Kan vi stole på Aps snuoperasjon?»

I SENTERPARTIET er vi gledelig overasket over at Arbeiderpartiets ledelse har bestemt at de vil at 339-skvadronen fortsatt skal være på Bardufoss. Det er gode nyheter for Troms at man nå også sentralt i Ap mener det samme som hele det tverrpolitiske miljøet i fylket, og som også helt klart kom til uttrykk i Tromsdokumentet.

DET ER vel ikke rart at svært mange spør seg, og lurer på hvorfor i alle dager denne avklaringa kom nå, i slutten av januar 2017, og ikke ble lagt til grunn da Arbeiderpartiet for drøyt to måneder siden gikk sammen med regjeringspartiene og sikret stortingsflertall for flytting av 339-skvadronen til Rygge.

FOR INVESTERINGER for flere hundre millioner i den hovedbasen som Arbeiderpartiet selv hadde initiert, var allerede gjort. Det operasjonelle helikopterbehovet for Hæren var tydeliggjort fra de fleste hold. Bell-helikoptrenes betydning for den sivile beredskapen var bekjentgjort fra politimesteren og andre med beredskapsansvar i Troms. Hele det tverrpolitiske miljøet i fylket, ikke minst Arbeiderpartiet, gikk kraftig imot flyttingen. Også militærfaglige råd fra kapasiteter som generalene Sølvberg, Granhagen og Mood, om ikke å ta fra Hæren den dedikerte støtten 339-skvadronen representerte, ble lyttet til.

tydelige og sterke innspill i forkant ble fullstendig ignorert av Arbeiderpartiet i forliket mellom regjeringspartiene og Ap, og som dermed sikret regjeringen flertall for flytting av 339-skvadronen til Rygge. At partiledelsen i Ap ved komiteformann Anniken Huitfeldt etter det famøse forliket gikk knallhardt ut og forsvarte forliket, hører med til historien. Hun gikk også arrogant, og helt uten ydmykhet ut i media og sterkt kritiserte ordføreren i Bardu, Torleif Heimdal , for at han i et intervju var helt klar på at forliket ville bety en sterk svekkelse av helikoptermiljøet på Bardufoss.

DE FLESTE har vel registrert at på sosiale medier syder det av skepsis, mistro og direkte latterliggjøring av partiets snuoperasjon. At partiet sørget for forliket i første omgang overskygger fullstendig snuoperasjonen. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor. Med sitt utspill har Ap bidratt til å gjøre forvirringen rundt LTP komplett. Hadde partiet gått sammen med Senterpartiet, V og KrF da LTP ble vedtatt i Stortinget, ville skaden vært unngått. Det folk husker er at partiet sørget for et flertall som fullstendig raderer ut 339-skvadronen og hovedbasen for helikopter tas vekk fra kartet. Derfor skaper snuoperasjonen mer forvirring og ingen tillit.

nye kjente argumenter er kommet til i tidsrommet mellom når forliket ble inngått og Ap-ledelsens presentasjon av snuoperasjonen, er det all grunn til å tro at Ap sentralt har fått med seg den kraftige kritikken som er kommet frem i media mot partiets forlik med Høyre og Frp. Både lokale aviser og Ap-velgere med stor innsikt og kunnskap om forsvaret har valgt å kalle vedtaket som Ap bidro til i november som «Sviket fra Arbeiderpartiet». Velgerne i forsvarsfylket Troms fikk selvfølgelig også med seg at stortingsrepresentantene fra Ap på tromsbenken stemte for vedtaket om flytting av 339-skvadronen og ikke tok hensyn til fylkespartiets klare anmodning.

PARTIMÅLINGER I avisa Nordlys har vist at Ap stuper i Troms, sammen med Høyre. Senterpartiet i Troms har doblet oppslutningen fordi partiet har stått fast ved at de kjemper mot flytting av 339-skvadronen og nedleggelse av Andøya flystasjon. Det er liten tvil om at kombinasjonen av engasjementet og Sps fremgang har rystet sentralledelsen i Ap så sterkt at de var nødt å reagere.

APs SENTRALSTYRE sier i sitt forslag til snuoperasjon at om Arbeiderpartiet vinner valget til høsten, skal de sikre egne helikoptre for Hæren på Bardufoss, skvadron og en basesjef med utvidede fullmakter. For det første. Senterpartiet, og de andre partiene som har sammenfallende syn i denne saken må, og skal ikke, akseptere Aps forslag om å utsette en endelig avklaring til etter valget. Det er jo allerede nå et flertall for å reversere vedtaket om flytting.

SKAL APs utspill skape tillit, så må partiet følge opp med konkrete tiltak nå, det vil si i god tid før valget. Tiltak som folk forstår og som viser at partiet mener alvor. Det smarteste Ap nå kan gjøre, er å være med på et såkalt representantforslag (dok 8-forslag) i Stortinget sammen med Senterpartiet, V, KrF og SV.. Et slikt dok 8-forslag må formuleres så konkret og presist at det overhode ikke gis muligheter for tolkninger.

utgangspunkt burde være hva Stortinget sa/vedtok i langtidsmeldingene fra 2012 og2014 om Bardufoss som hovedbase for forsvarets helikoptere. En bør også slå fast at den utdanninga (foreløpige) av piloter, før de blir sendt til USA, fortsatt skal være på Bardufoss.

ARBEIDERPARTIET har gitt uttrykk for at de ikke vil være med på et dok 8-forslag. Det er dumt og gir næring til mistenksomheten. I Troms er helikoptersaken i ferd med å bli den kanskje viktigste valgkampsaken. Derfor er det viktig å få en avklaring i god tid før valget. Ikke minst fordi Rygge-miljøet og østlandsmiljøet utgjør et befolkningsmessig tyngdepunkt og en kjøttvekt som er viktig på valgdagen.