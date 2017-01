Brøyteforslag på glattisen

SALANGEN KOMMUNE vurderer å selv utføre vintervedlikeholdet av de kommunale veiene i Sjøvegan sentrum. Altså snøbrøyting og sandstrøing. Det er grunn til å si grøss og gru…

NÅ SKAL JEG ikke gå totalt i strupen på noe som ennå ikke er satt i drift. Jeg vil bare komme med en del skepsis, litt forundring, og noe frykt.

FRYKT, FORDI jeg bor i Øvre Sjøvegan, der en av de vanskeligste bakkene ligger i det kommunale veinettet i sentrum – Smedalsbakken. Den fører til øvre deler av boligfeltet Sankthansveien, og den går til Rødbergveien og Gudalen. På sikt skal den vel også gå til det nye boligfeltet i Karakvika. Det handler ikke om hvor mange som kjører her, men det handler om at det nettopp her kreves et ekstra våkent øye på veiforholdene. Brøyting er èn ting – strøing enda viktigere.

VI SOM BOR i området vet, og vi opplever at firmaet Sjøvegan Maskin & Transport i dag sørger for at vi både kan kjøre og gå trygt på denne veien hver eneste dag vinteren igjennom, uansett hvor ille været er og til alle døgnets tider.

FORUNDERLIG er det da, at kommunen ikke vil beholde en tjeneste som er så utmerket for oss innbyggere. Jeg kan ikke her og nå si at ikke kommunen klarer å strø og brøyte veiene våre. For de har jo ikke prøvd. Men det jeg kan si, det er at er det èn ting jeg har lært i livet, så er det at når statlige og kommunale etater skal spare penger på en tjeneste – ja da blir ikke tjenesten bedre. Tvert i mot. Den blir dårligere. Og ofte blir tjenesten dårligere tilsvarende innsparingsbeløpet. Nettopp derfor åpnet jeg dette innlegget med å si grøss og gru...

SKEPTISK ER jeg også, i forhold til det kommunale regnestykket. 700.000 kroner skal spares på å flytte vintervedlikeholdet fra et lokalt selskap, til en kommunal teknisk avdeling. Og det er altså innsparingen som er hovedargument for å frata et lokalt firma oppdraget, og gjøre jobben i kommunal regi. Maskiner skal leases, og ny medarbeider skal ansettes i kommunen. Ja, jeg leser at man har regnet og finregnet på dette i kommuneadministrasjonen, både opp og ned og i mente.

MEN KOMMUNALE matematiske utregninger har vi hørt før her i Salangen, og vi har vel ikke akkurat de helt gode erfaringene med slike regnestykker - spesielt ikke når vi nå betaler skyhøye kommunale avgifter som nettopp er et resultat av den kommunale matematikken…

UANSETT: Vi har i dag en meget godt oppegående bedrift som står for vintervedlikeholdet i sentrum. De har solid kompetanse, og mannskaper som gjør en aldeles utmerket jobb. De har gjort det til en selvfølge for oss innbyggere at det kommunale veinettet på Sjøvegan er ryddet, strødd og farbart til enhver tid. Vi vet hva vi har, men vi aner ikke hva vi får.

FLERTALLET I formannskapet i Salangen har sagt ja til forslaget om kommunal brøyting. Det er å håpe at kommunestyrets politikere snur, og ikke tar videre et forsalg som i dobbel forstand fort kan sende sentrumsbrøytinga på glattisen. God helg!