Det blåser en kald vind

DET ER SANNELIG ikke godt å si, eller rettere sagt, hva skal jeg skrive om. Vi er jo ferdig med både jul og nyttårsfeiringene. Om vi fikk oppfylte de ønsker som vi hadde for julen 2016, eller for året 2016, er det vel et fåtall av oss som har gjort opp statusen. Derfor skal vi nå se fremover i 2017, og hva dette årstallet kan bringe oss av gode og dårlige nyheter. Jeg frykter det verste.

DA VI KJØPTE oss bil for en tid tilbake, hadde vi nesten bestemt oss for at vi skulle kjøpe en dieselbil, men vi gjorde ikke det. Takk og pris for at vi fortsatt valgte bensindrevet kjøretøy, og ikke lyttet til politikerne, for i ettertiden viser det seg at de ikke visste hva de snakket om. Fikk noen av dem en påskjønnelse for å snakke dieselens positive egenskaper, eller var det en som fortalte oss det mot bedre viten, se, det vet vi ikke. Det gikk ikke ut over statens økonomi, og den private bileier som kanskje hadde kjøp en bil som blir mindre verd.

DET SAMME kan vi vel si om innkjøp/anskaffelse av de nye jagerneflyene, eller kampfly til mange milliarder. Jeg skal ikke nevne noen sum, for de data som vi får opplyst gjennom pressen, stemmer nok ikke med virkeligheten. Den store nye hangaren på Bardufoss flystasjon, var kanskje også prosjektert og bygget på feil premisser. Millioner kastet ut i løse lufta, og det er våre skattepenger som har blitt brukt, og som kunne ha vært brukt til andre formål, dersom Forsvaret skal bygges ned i Nord Norge.

DET KOMMER ganske snart et kaldt gufs over vår landsdel. Først skal vi ergre russerne litt, med å ha en militær øvelse mot den russiske grensen, noe som sikkert kommer til å provose vår venn Putin, reven som jeg kaller ham. Så spørs det hvordan de to store Putin og Trump sammen finner ut hvordan verden skal se ut. Trump gir gjerne bort halve Norge, dersom han får fordeler andre steder i verden. Så sitter de store gutta på Rygge, med sine helikopter, og noen landstyrker, og er lykkelig og glad for at de fikk flytte fra nord, før de måtte gå i kamp mot erkefienden, ja, for de er vel det?

JEG ER SVÆRT ofte i Harstad, på sykehuset for pleie og stell. Sist så slo tanken meg: Enn om alle de feilinvesteringene som Forsvaret har gjort i de siste årene, kunne vært brukt på å bygge ut og oppruste våre sykehus, til topp moderne sykehus? Jeg tar selvfølgelig med Narvik også, de har virkelig behov for en god del millioner der også. Et stort sykehus i Evenes tar det tid å planlegge og bygge, i mellomtiden må våre andre sykehus oppgraderes. De som i dag jobber på disse sykehusene, er sikkert pensjonister, og flyttet fra landsdelen før det ne sykehuset kommer.

NÅ ER VI kommet i DAB radioens tidsalder. Når vi kjørte til og fra Harstad sist, fikk vi tidvis inn DAB, og med dårlig kapasitet. Plutselig så datt hele nettet ned, og det ble radiotaushet. Dette skal vi betale lisenspenger for, selv om Siv Jensen fortalte oss at vi skulle slippe lytteravgiften. Nok en usannhet fra en politiker.

SÅ ET LITE SUKK til slutt. Hvorfor flytter handelen ut fra byen, og til nye store kjøpesenter utenfor byen? I gamle dager var vi svært ofte og gjorde byen, både med kafébesøk, og for å treffe kjente. Skal Æ ta over i Harstad også?

NÅ FÅR VI bare håpe at Stortinget lytter til «virkelige» fagfolk når de endelige avgjørelsene skal tas om en videre utvikling i Forsvaret. Det hjelper ikke å verne om Oslo-gryta, når fiendene slår inn døra her nord og tar oss på senga.

JEG HÅPER at Jens Stoltenberg minnes det han sa: Aldri mer 9. april! Det er ikke bare hans ord, men Ap har sagt det samme. Vi er tross alt mennesker som bor her nord, og ikke slaktoffer eller mennesker som skal sendes til Sibir. Det blir nok en annen dans, og ikke en slik dans som ekteparet Trump viste oss på TV. Nei, mister Trump, ta et kurs sammen med oss på Bardu Trimdans, da får du lære skikkelig dans.