Apropos menneskerettigheter...?

ET ORD SOM brukes ofte i disse tider. Jeg blir opprørt når jeg hører at Breiviks soningsforhold krenker menneskerettighetene. Etter hva jeg forstår disponerer han tre celler og har de fleste rettigheter – unntatt friheten.

DET ER FRISTENDE å spørre: Hvor er menneskerettighetene når det gjelder asylsøkere? De som ber om beskyttelse, etter å ha flykta fra land hvor det skjer grusomheter, men som norske myndigheter mener det er trygt å reise tilbake til...?

JEG KJENNER en familie fra Afganistan. Ei mor med fire barn fra 8 til 13 år. De bor på ett rom og må dele kjøkken, dusj og do med mange andre. Dette er et gjestfritt folk og vi blir tatt imot med åpne armer og god servering! Da jeg besøkte dem, ble maten servert på en duk – på golvet - og madrassen fra ei av sengene utgjorde sitteplassene! Da var det ikke plass til mer på det rommet! Foruten fire senger pluss ei køyeseng, som tar halve rommet, har de et kjøleskap og et lite kjøkkenbord med to rørstoler. Eiendeler står i pappesker langs veggen.

SLIK HAR DE siden november, etter at de kom tilbake fra et tre måneders opphold på et annet asylmottak 40 mil unna. Dit de ble sendt i august. Slik er deres hverdag, mens de går i stadig angst for en dag å bli henta og sendt til et utrygt hjemland, der ingen kan ta imot dem. Mann og far er forsvunnet og sannsynligvis tatt av Taliban. Den største frykten er at døtrene skal bli tvangsgifta bort til eldre menn, for i det hele tatt å få tak over hodet.

OG DETTE er bare ett eksempel!

JEG SPØR igjen: Hvor er menneskerettighetene her?