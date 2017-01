«For lite folk - for dyrt» - til det kjedsommelige

VI SOM LYTTA på NRK Troms sist fredag, fikk med oss at 1. kandidaten for Troms Venstre, Morten Skandfer, nylig traff Ketil Solvik-Olsen på et samferdselsmøte i Oslo. Skandfer ville ha samferdselsministerens syn på jernbane her nord utfra den stadig voksende godstransporten.

SOLVIK-OLSEN hadde tydeligvis hørselvern på seg og svarte med det gamle mantraet; “for lite folk for å få det lønnsomt.” Da Erna Solberg besøkte Tromsø sist i november ifjor, fikk leder av Agenda Nord-Norge samme svar da han fronta behovet for jernbane.

DET ER NEDLATENDE – i beste fall himmelropende naivt – å tro at vi slår oss til ro med lettvinte avfeiinger. Slike holdninger kan ikke tas alvorlig. Men latteren blir sittende fast i halsen når det er selveste statsministeren og samferdselsministeren som står for dem. I dialog med landets øverste ledere forventer vi noe mer enn å få slengt utdaterte myter i fjeset.

FOR DET ER vanskelig å tro at verken statsministeren eller samferdselsministeren er klar over at det er godstransporten som vil gjøre Nord-Norgebanen lønnsom. Det er vanskelig å tro at de ikke tar Paris-avtalen seriøst, men lar miljøskadelig utslipp fra transportsektoren på veg fortsette inn i framtida. Det er vanskelig å tro at de mener at Nord-Norge ikke skal ha transportløsninger som sikrer attraktive og robuste samfunn.

DET BLIR OFTE framholdt av folk som forvalter makt, at Nord-Norge i framtida vil være en økonomisk kraftmotor for hele Norge. Da trengs også transportløsninger som er likeverdige med resten av landet. Det holder ikke med en infrastruktur som er på et absolutt minimumsnivå for å få frakta verdifullt råstoff ut av landsdelen.