«Tanker rundt militære flytteprosesser»

JEG SKAL IKKE skryte på meg å være mester i forsvarsstrategi. Men som gammel menig tillater jeg meg å stille kritiske spørsmål til det som skjer rundt langtidsplanen (LTP).

ER DET IKKE slik at Forsvaret skal beskytte hele landet og havområdene utenfor, og ikke bare det som er sør for Dovre og i særdeleshet det sentrale østlandsområdet?

EVENTUELLE ANGREP mot Nord- Norge kan komme fra havet, gjennom luften, over land, eller alle disse veiene samtidig. Uansett hvordan et slikt eventuelt angrep vil komme, kan fienden stå direkte på grensa uten forvarsel. Vi har ingen barriere mellom oss og den angripende part.

VED ET eventuelt angrep mot Sør- Norge, vil fienden måtte passere andre lands territorier. Da vil vi kunne bli varslet om at noe er i ferd med å skje. Det er vel ikke helt fritt for militære ressurser sør for Dovre, og det vil heller ikke være langt for å hente hjelp fra våre allierte i NATO. Det er jo ikke lenger fra Tyskland, England og Polen til Østlandet enn det er fra våre «nyplanlagte» forsvarsbaser og opp til Nord- Norge. Men Nord- Norge er vel ikke så viktig å forsvare?

ETTER MIN mening burde flyene beholdes på Andøya; ikke for at flytting til Evenes vil ha så stor militærstrategisk betydning, men bare av økonomiske grunner. Forsvaret har sløst bort nok penger på feilinvesteringer! Flytting av helikoptrene vil innebære en ny kostnadsbombe og vil bety en kraftig svekkelse av forsvaret i nord. Når det bringes inn argumenter som at en helikopterbase på Rygge vil være viktig i forbindelse med eventuelle terrorangrep, så spør jeg meg om det ikke finnes andre helikopter på Østlandet som kan brukes i slike tilfeller? Har ikke politiet eller sivile instanser helikopter som kan tilkalles? Det er jo heller ikke rekordlangt langt fra Rena leir og til store deler av Østlandsregionen.

I DET SISTE er det dokumentert at helikoptrene på Bardufoss ofte har vært brukt i forbindelse med ulykker og sykdomstilfeller i Nord-Norge - langt oftere enn helikoptre sørpå. Men hva betyr vel dette i en forsvarspolitisk sammenheng? Nordlendingene er jo vant til lange, litt uframkommelige veistrekninger; så for dem betyr vel ikke et par, tre timers lenger reisetid til nærmeste sykehus så mye!!

JEG VIL BE som skal ta endelig avgjørelse i disse sakene, tenke seg om. Her kan det gjelde Forsvarets anseelse og støtte i folket!