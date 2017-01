Å gi blod på Finnsnes

HVOR MANGE ekstra menneskeliv kan vi være med å redde ved å tilby denne muligheten? Blodbanken mangler stadig blod. Tenk, En halvliter blod kan redde tre menneskeliv! Dette er blod som sårt trengs, ikke bare på sykehus men også på sykehjem etc.

SLIK DET ER idag må man reise til Tromsø eller Harstad, noe som er både tungvint, økonomisk og tidsmessig utfordrende for mange. En blodtapping tar bare i underkant av en klokketime. Jeg personlig har vært blodgiver i mange år, og i perioder er jeg «nedringt» fordi det er stor mangel på min blodtype. Men å reise en hel dag til Tromsø er ikke alltid så enkelt.

VÅREN 2016 var vi i utvalg for helse og omsorg på befaring ved DMS Finnsnes. Her stilte jeg spørsmål om det var mulig, og om det kunne være aktuelt for befolkningen å gi blod på DMS. Alt lå angivelig til rette for å kunne gjøre dette ved dialysen, hvor det meste av nødvendig utstyr allerede var på plass.

VI I LENVIKLISTA er opptatt av at dette tilbudet også skal kunne tilbys lokalt hos oss, og at vi skal kunne være med på å bygge videre på de flotte og unike tilbudene vi har på DMS. Spørsmål som jeg tar med meg til utvalget nå i februar er: Hva skal til for at vi i Lenvik kommune kan tilby blodtapping? Kan vi sammen få dette til slik at vi har et viktig og svært nødvendig tilbud til vår befolkning?