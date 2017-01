Hva er de redd for?

ALLIANSEN Ap, Høyre og Frp – hva holder dere hemmelig, og hva er dere redd for?

1. HVA SKJEDDE i norsk forsvars-og sikkerhetspolitikk i tidsrommet 2012 til 2016? Noe må det være da Ap ved behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret i 2016 snudde helt om og vraket sitt eget forslag fra 2012 om å bygge opp Bardufoss som hovedbase for helikopter. Og dette gjør de uten å si et ord om hva årsaken er. Er det noe alliansen Ap, Høyre og Frp sitter med av opplysninger som ikke det norske folk skal kjenne til? Kan Anniken Huitfeldt nå svare oss presist på denne ”snuoperasjonen”?

2. I REGI av Nato deltok Norge i 2011 med seks F16-fly, som slapp 588 bomber i Libya-krigen. Dette etter at i FNs sikkehetsråd vedtok at «alle tilgjengelige midler» skulle tas i bruk for å hindre Gaddafi-regimet i å straffe opprørerne i sitt eget land.

DETTE VAR i 2011. Hvordan har det gått i Libya etter krigen, og hva er status nå i 2017? Den 26. april i fjor fremmet Sp, KrF, Venstre og SV et forslag i Stortinget om ekstern granskning av Norges deltakelse i Libya-krigen. Forslaget ble nedstemt av Ap, Høyre og Frp med 78 mot 21 stemmer. Hva er «alliansen» redd for her?

ER MAN redd for å erkjenne at Libya ikke er på vei mot det demokratiet som skulle fremmes etter at krigen ble slutt, men i stedet er blitt en lovløs base for militser knyttet til IS og al Qaeda? Og ei «utskipningshavn» for flyktninger over Middelhavet til Europa? I Danmark har Folketinget for et par år sia satt i gang en uavhengig granskning av den danske deltakelsen i denne krigen. Hvorfor være så redd for å gjøre det samme i Norge?