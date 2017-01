«Kødd ikke med forsvarsviljen»

ALLEREDE FØR år 2000 hadde vi trusselen hengende over oss her i Midt-Troms, de som ønsket oss bort er fremdeles oppe og går. Forsvarsaktiviteter skal fordeles på nytt ut fra egeninteresser i et tverrpolitisk fellesskap.

I MIN TID som ordfører og i kampen for CRC Sørreisa og andre aktiviteter fikk jeg føle dette på kroppen. Motkreftene møtte jeg både i egne politiske rekker og i departementene. Vi hadde samme ønske om å tiltrekke oss eller bevare aktiviteter, det ble en utfordrende kamp. Jeg var ordfører under vekslende regjeringer.

ENKEL FILOSOFI er at politikere kommer og går, mens enkelte ansatte og pensjonister består, her finner vi også kontinuiteten i Forsvaret. Det som nå skjer har røtter langt tilbake. Noen har bestemt seg hvordan forsvarsbildet skal se ut. Det går en rød tråd gjennom hele langtidsplanen for Forsvaret som berører hele landet. Tusenvis av ansatte og deres familier er i høyeste grad lidende under dette. Om det er fornuft i det som skjer er en annen sak. Troverdigheten til de som leder an er lik null. Ingen tror lenger på hverken forsvarsminister eller forsvarssjef når de fremstår med sin elendighetsbeskrivelse i media. Det er nok å vise til den enorme pengebruken til ingen nytte over tid. Dette har fått lov å eksistere over mange år, flytting og oppbygging, frem og tilbake, nye kystfort i dvale etc.

OSLO-ALLIANSEN har fått mye av «æren» for at Bardufoss og Andøya legges ned, men i det store bildet må de ha hatt allierte både i Trøndelag, Nordland og Troms. Justeringene på veien mot målet, har kun vært en strategi for å få motparten til å tape fokus for en stakket stund. Anerkjent militær måte å tenke på. Det er redegjort godt fra mange hold om Andøya og Bardufoss, men ikke så mye om skoleavdelingen på Kjevik som skal flyttes til Værnes.

BEGRUNNELSEN ER at alt av skolevirksomhet skal flyttes til samme lokalisering for å spare et visst antall milliarder på driften. Hvorfor kan man ikke oppnå den samme effekten på en allerede godt innarbeid avdeling som Kjevik? Hva koster det å bygge opp på ny? Hva koster det egentlig å hele tiden skape umulige arbeidsforhold for de ansatte og deres familier? Får vi et bedre forsvar med større kampkraft når de ansatte hele tiden settes i spill mot hverandre?

DET ER HELT åpenbart at oppbygging av Evenes har noe med forrige langtidsplan å gjøre. Da bestemte man at Ørlandet skulle være base for våre nye kampfly, mens Evenes skulle være en fremskutt base for noen få F-35 på QRA. Det ble for puslete med bare fire til fem fly, da var det bedre å frarøve naboen (Andøya) deres aktiviteter i tillegg. Ingen må bli forbauset over at flyskolen på Bardufoss er en del av tenkinga rundt Værnes.

MANGE SPØR seg hva vi får igjen for investerte kroner i det norske forsvar? Tilsynelatende mye mindre enn det finske for eksempel. Det finske forsvaret bruker 3.200 kroner pr. innbygger på sitt forsvar, mens Norge bruker 6.400 kroner, altså dobbelt så mye. Findlenderne er ganske så alene, mens Norge lever i en allianse med NATO som gir mange gratis fordeler. I min verden opplever jeg det finske forsvaret som særdeles oppegående og slagkraftig. Det kunne kanskje være en tanke å engasjere finske forsvarseksperter til å utrede det norsk forsvar.

DETTE ER EN pekefinger til Arbeiderpartiet, da det tradisjonelle forsvarspartiet Høyre har mistet all sin troverdighet. Kødd ikke med forsvarsviljen til oss innbyggere i Nord-Norge. Den har vært på topp i alle år. Vi har stilt opp i alle sammenheng både med land, luft og sjøarealer, ja for ikke å nevne all infrastrukturen vi har lagt inn i kommuneplaner for å ta i mot de som kom til landsdelen, ansatte og familier. Arbeiderpartiet vil tjene stort på å holde fast på forrige langtidsplan, hvor blant annet CRC Sørreisa ble berget og Bardufoss skulle være et kompetansesenter for helikopter.