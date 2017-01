Et folkelig opprør?

PÅ GRENSEN til folkelig opprør eller folkeopprør!? Ja, dette er hva jeg og flere titusener aktive, frustrerte, sinte og oppgitte forkjempere for et styrket forsvar føler er et nødvendig virkemiddel som kan tas i bruk, om regjeringen opptrer slik i fortsettelsen, dere!

OM VI leser og tolker stemningen som råder i forsvarsdebatten over hele landet, og spesielt her nord, hvor Solberg og Co. mener at forsvarssatsingen er betydelig, så er det mye sinne ute og går.

STYRKET KAMPKRAFT? Har dere hørt noe slikt før? Hvor elendig tankegang tror Solberg og Co. at vi nordlendinger har? Hvor lenge tror regjeringen at dette er mulig å fortsette med? Her er forslag til radering av vårt nasjonale sikkerhetsnett. Det er sådan ikke bare denne regjering som skal bære hele dette ansvaret — men her har de fått god drahjelp av mitt Arbeiderparti også.

NÅR SAKEN om helikopterbasen på Bardufoss skulle markedsføres, og Anniken Huitfeldt stilte opp for Arbeiderpartiet, trodde alle og enhver at basen var berga slik at folket her i Troms begynte å heise flagget for en mulig seier! Det historiske øyeblikk ble et «skikkelig magaplask»!

NÅR HØSTEN kommer, og valget skal avgjøres, og en seierherre/kvinne skal utropes, vil disse hendelser være med på å avgjøre valget. La meg si det slik: «Vi nordlendinger finner ikke hjemmel for å bli kastet til ulvene, husk det»!

JEG ER EN av flere hundretusener som har gjort min plikt, avtjent verneplikt, øvelser og på toppen av dette ser at Heimevernet og landforsvaret er blitt for miniatyrer å regne. Ser vi på våre naboland som sørger for trygghet, sikker og forutsigbarhet — og bygger opp, kan en saktens undres på om vi her nord har fått et stempel som «slagmarkens tomme skall», hvor observering og ofring er blitt nøkkelen?

DET SIES at vi nordlendinger sitter med lua i handa og bare tar imot, men dette finner vi oss ikke i lenger! «Saumen i huva har rakna», og no kræv vi handling!

HER LEGGER regjeringen (med god hjelp av mitt Arbeiderparti) ned et svært øysamfunn, hvor det atter en gang bestemmes over hodene på godt etablerte helter - helt uten skrupler. Her er god infrastruktur og arbeidsplasser null verdt! De får altså, i en tid hvor arbeidsledigheten er stor og stigende, tilbud om å flytte eller bli arbeidsledig og kanskje NAV-ere - hva er detegentlig som skjer? Hvem har en slik en makt i sine hender? Det lyster meg å se dette regnestykket, hvor det finnes lønnsomhet og klingende mynt blir resultat av dette.

DET SOM hele tiden har blitt oppfattet som temmelig sikkert om helikopterbasen i Indre Troms, er at dette skulle være hovedbasen! Det som en kan se konturene av, er bevisst desinformasjon med viten og vilje, for så å få arbeidsro. Dette er svært alvorlig! Det er svært alvorlig å gå ut med begrepet «å styrke», når regjeringen i praksis gjør det motsatte. Regjeringen reduserer og svekker vårt landforsvarspersonell både i antall og dermed evne til å ivareta vårt forsvar i strid eller terroranslag.

HVORDAN ER ståa med vårt lokale forsvar, varsling, samarbeid og håndtering av kaianleggene ved anslag? Er vi rustet til å ivareta sikkerheten til våre daglige pendlere og reisende? Jeg har tidligere skrevet og stilt spørsmål om dette, men ingen svar i så måte. Hva venter vi på?

DET ER for tiden mange saftige nordnorske ord. Berettigede begreper på hvordan tryggheten vår forvaltes i Stortinget og av våre fremste politikere. Det er der de viktige beslutninger tas, som får betydning for oss og våre håpefulle.

MANGE SPØRSMÅL er ubesvart, og mitt spørsmål denne gangen blir om begrepet «aldri mer 1940» har betydning sør for Trondheim!? Usikkerheten er til å ta og føle på.

STYRK Heimevernet!