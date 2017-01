«Svikerne på tromsbenken»

JA, JEG kaller dem det. De som 15. desember 2016 stemte sammen med flertallet på Stortinget, for å flytte 339-skvadronen og 139 Luftving fra Bardufoss til Rygge. Disse, som ved stortingsvalget i 2013, fikk befolkningen i Troms sin tillit. Tillit om at de ville jobbe for oss i Troms i Tigerstaden. Jaggu sa jeg smør!

DET DE gjorde under behandlingen av Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) vil for alltid hefte ved dem. De, Martin Henriksen (Ap), Regina Alexandrova (H, vikar for Elisabeth Aspaker), Øyvind Korsberg (Frp), Tove Karoline Knutsen (Ap) og Kent Gudmundsen (H), stemte alle for å svekke den militære og sivile beredskapen her i Troms (Torgeir Knag Fylkesnes (SV) var ikke til stede.).

HVORDAN KUNNE de stemme for dette? Hvordan kunne de svikte så totalt når det gjaldt som mest? Var det partipisken som var viktigere enn folket i Troms? Var det egne posisjoner som var viktigere enn folket i Troms? Var det personlig feighet som grep dem? Ja, jeg skjønner at spørsmålene jeg stiller er ubehagelige og kanskje, for dem, føles urettferdige. Men spørsmålene må og skal stilles, for at dette ikke skal skje igjen!

SPESIELT MÅ de stilles fordi minst tre av dem stiller til gjenvalg til høsten. De tre er Regina Alexandrova, Martin Henriksen og Kent Gudmundsen. De burde skjemmes! Hadde de hatt den minste ydmykhet overfor velgerne og vært utstyrt med skamvett, hadde de trukket seg!

VI I TROMS vil ikke ha politikere som dem. Vi vil ha politikere som jobber for oss! Folket i Troms. Ikke nikkedukker som dem! Men det er ennå håp! Listene til stortingsvalget 2017 skal ikke være fylkeskommunen i hende før 31. mars kl. 12.00. Innen den tid håper jeg de er fjernet fra listene. Frivillig eller ufrivillig. Det spiller ingen rolle, bare de ikke står der.

HELDIGVIS HAR vi politikere som Cecilie Myrseth og Sandra Borch på topp på listene for Ap og Sp. Disse vet hva Forsvaret betyr for folk i Troms og har ryggrad nok til å tale «Roma» midt imot. At begge er fra distriktene (Lavangen) skader heller ikke.

MEN SÅ lenge Ap har folk på listene som vil folk i Troms vondt, bør dere nok stemme på Sandra. Hun tør i alle fall å si sin mening på vegne av distriktene og Forsvaret. Men også Cecilie er en tøff dame, som kan gjøre det samme. Men da må listen til Ap forandres! Men som sagt; partiene har ennå tid på seg til å stille nye lister om de vil. Lister med venner av Forsvaret og folket i Troms!

TIL SLUTT har jeg en oppfordring til Regina Alexandrova, Martin Henriksen og Kent Gudmundsen; Trekk dere!