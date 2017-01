«Kommunereformen styrker distriktene»

JEG VIL utfordre alle ungdomspartiledere til å omfavne kommunereformen, som innebærer at Stortinget vedtar nye kommunegrenser på nyåret. Jeg håper vi som er unge, kan rette et litt større fokus på hva denne reformen faktisk vil gi av muligheter for Norges innbyggere, og da tenker jeg spesielt på distriktene.

AT SP er motstander av reformen er som forventet, men som ungdomspolitiker håper jeg Senterungdommen kan være enig med meg i at større kommuner gir bedre tilbud, og vil gjøre distriktene mer attraktive å bli boende i, eller å flytte tilbake til, for unge mennesker.

SOM FORMANN for FpU er jeg opptatt av at alle i Norge skal ha et like godt tilbud, uansett om man bor på landet eller i byen, og jeg velger å se på denne reformen som en distriktsreform, som vil gi alle unge et bedre tilbud innenfor alt fra utdanningstilbud til fritidsaktiviteter.

FRPs HELGE Andre Njåstad, leder for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, har tidligere uttalt at dette er en reform for å heve kvaliteten på kommunens tjenester, og for å gi innbyggerne våre flere tilbud og større muligheter.

MYE HAR forandret seg siden siste kommunesammenslåing på 60-tallet, blant annet befolkningsmønstre, kommunikasjonsmuligheter, næringsstruktur, velferdsbehov, forventninger til kommunen og behovet for kompetanse. Kommunereformen gjennomføres for å møte de endrede forutsetningene, og for å skape sterke kommuner som vil møte nåtidens og fremtidens forventninger til kommunene.

DAGENS NORSKE kommuner er generalistkommuner. Dette betyr at samtlige kommuner, uavhengig av om kommunen har 200 eller 650.000 innbyggere, forventes å ivareta de samme oppgavene som grunnskole, barnehager, eldreomsorg, barnevern og en rekke andre viktige oppgaver.

KOMMUNENE ER førstelinjen for innbyggerne og er ansvarlig for viktige deler av velferden. Derfor er det viktige at kommunene har kompetanse nok til å ivareta rettighetene til innbyggerne og å levere god service når det trengs.

AT KOMMUNEREFORMEN gjennomføres er også et resultat av at det i mange år har blitt etterspurt av kommunepolitikere og fagpersoner, og er dermed ikke en føring fra statlig hold.

KOMMUNEREFORMEN er en prosess som startet nedenfra og ble bestilt av lokalpolitikere fra Frp, H, V, KrF og Aps landsmøter. Reformen er basert på frivillighet ved at kommuner på egen hånd har hatt samtaler og gjort avtaler med sin nabokommune.

HENSIKTEN MED å fornye kommunestrukturen er ikke å demonstrere handlekraft fra regjeringspartiene, men å gi bedre tjenester til innbyggerne, skape sterkere kompetansemiljøer i kommunene, og styrke lokaldemokratiet ved å overføre flere oppgaver til kommunene.

DET ER viktig for FpU at ikke kommunene skal tape på å slå seg sammen, en ting er at kommunene i reformarbeidet vil motta mye støtte. En annen ting er at kommunereformen er til fordel for kommunene, distriktene og unge mennesker.

FÆRRE KOMMUNER gjør at ressurser og kompetanse brukes smartere, og på den måten får vi bedre tjenester til alle innbyggerne. Dette er en reform som styrker framtiden til distriktene, og for å gi unge og gamle en bedre kvalitet på kommunens tjenester.