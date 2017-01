Miljøpartiet og bensinpris

TIL HØSTEN er det stortingsvalg, og vi har flere partier å velge mellom. Fram til valget stiller de forskjellige partiene opp til debatt i media, og det som går igjen når Miljøpartiet De Grønne (MDG) deltar er at de ønsker å avvikle oljeutvinning.

I DETTE innlegget har jeg lyst til å belyse hva som skjer dersom MDG får innvirkning på dagens politikk. Tidligere hadde Hammerfest en sterk fiskeindustri, men etter krisen i fiskerinæring ble kommuneøkonomien dårlig i Hammerfest, men etter at Melkøya kom i drift fikk Hammerfest en bedre kommuneøkonomi. Det er ikke bare Hammerfest som fikk oppleve en positivt utvikling av Melkøya, men også andre deler av Vest-Finnmark.

HAR MDG TENKT på hva befolkning i Vest-Finnmark skal leve av dersom man avvikler Melkøya? I dag får staten store inntekter av olje, og har MDG tenkt hvordan vi skal opprettholde samme levestandarer som i dag uten olje? Vi blir flere og flere eldre, og hvordan skal vi klare å dekke pensjonsutgiften uten olje? I 2010 overtok fylkeskommune ansvar for fylkesveier ifra staten, og vi har store etterslep som skal tas igjen, og med mindre oljepenger vil det gå flere ti års før vi har fått god standard på våre veier.

VERDIER SKAPES ikke på Aker Brygge, men ute i distrikts-Norge - og mange av disse plasser har ikke jernbane og trenger gode veiløsninger for å få sine produkter ut. I tillegg vil kommunene få mindre penger til å løse viktig kommunale oppgaver, slike som skole og eldreomsorg, og andre oppgaver som kommune er pålagt fra staten.

FRA 1. JANUAR økte bensinprisen, og NHO-sjefen for Finnmark, Troms og Svalbard gikk ut og advarte at dette ville ramme bedrifter i distrikts-Norge. Ved å øke bensinprisen vil de som bor i distrikts-Norge får dyrere varer på grunn av at transportfirma må få dekket sine kostnader ved en økning av bensinpriser. I mandagens dagsrevy hadde de innslag om de høye bensinpriser, og der ble Mona Nicolaisen ifra Telemark MDG spurt om hvor mye hennes parti hadde tenkt å øke prisen med. Svaret var fem kroner pr liter. Hun ble stilt spørsmål om hvordan MDG hadde tenkt på de mennesker som bodde ute i distrikts-Norge og hvordan de skulle ta hensyn til disse. Hennes svar var at de skulle bygge ut ladestasjoner slik at flere kunne bruke el-bil.

I TILLEGG er det dårlig utbygd kollektivtransport ute i distrikts-Norge, og de som bor der er nødt til å bruke bil for å komme seg til butikk og andre gjøremål. Representanten Nicolaisen fra Telemark MDG kunne ha flyttet ett år til Skrolsvik og hatt seg jobb på Finnsnes - og da har hun opplevd på kroppen hvor dårlig kollektiv transport er utbygd.

MED DETTE forslaget om å øke bensinprisen med fem kroner ønsker MDG at det ikke skal bo folk i distrikts-Norge.

HELSE NORD får en sum fra staten til å drifte sykehus og ambulansetjenesten. UNN har i dag ansvaret for ambulanse fra Tysfjord i sør til Kvænangen i nord, og en økning i bensinprisen må UNN ta ifra den store potten, og det blir mindre penger til å drive pasientbehandling og investere i nytt utstyr. I tillegg er en økning på fem kroner i bensinpris dårlig familiepolitikk. Mange av de eldre som bor i distrikts-Norge trenger bil for å delta i forskjellige aktiviteter, og med en økning av bensinpris vil eldre få en dårlig alderdom.

MANGE SMÅBARNSFAMILIER har barn som deltar på forskjellige aktiviteter og er nødt til å bruke bil for å bringe barna, fordi det er dårlig busstilbud på stedet, og en økning på bensinprisen vill ramme også småbarnsfamilier. Dersom man ønsker å opprettholde bosetting i distrikts-Norge, skulle man ha senket bensinprisen der, og økt det i sentrale strøk hvor kollektivt transport er godt utbygd. Med sitt forslag viser MDG at de ikke ønsker å satse på distrikts-Norge - og at de ikke har en god familiepolitikk.