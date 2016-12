Flytting av helikoptrene

VISER TIL FLERE innlegg i avisen deres om flyttingen av helikoptre på Bardufoss. Jeg er enig, så veldig enig, med det som er skrevet - men vil gjerne føye til noen betrakninger om dette og den såkalte beordringen som finnes i forsvarssystemet.

MEN ETTER at beordringsplikten «forsvant», joda den er jo der, men kun mellom klokken 11.00 på mandag til torsdags ettermiddag. Da er det hjem til familien, slik at beordring har fått en annen betydning nå enn tidligere. Og her er problemet i forhold til beordringsplikten, familien vil ikke flytte nordover, så det er mye lettere å flytte en hel skvadron, enn noen ledsagere og barn nordover.

DAGENS PENGESLØSING er skremmende, og ikke minst dette med å følge ordrer som Stortinget gir. Tenker da på flytting av Luftforsvarets ledelse til Bodø, hvis vi ikke flytter og ikke sier noe, trenger vi ikke flytte og følge ordrer, da glemmer de hva vi fikk ordre om, bare vi trenerer dette lenge nok.

PÅ BARDUFOSS skulle man ha hovedbasen for helikoptre, men hva skjer, jo man bygger ut for dette for så to år senere få beskjed om at nei, vi flytter sørover, så disse byggene får nå bare stå der som en skammens plett på dårlig ledelse i Forsvaret og Stortinget med.

HADDE DETTE skjedd i et privat firma hadde man ikke hatt mye karrieremuligheter hvis ordre ikke ble fulgt, da hadde på godt nordnorsk vært en fot i «ræva» og ut døra. Men slik det ser ut nå er det nesten slik at hvis man ikke følger ordre og bare sitter i ro, kan disse offiserer gjøre som de vil, karrierestigen fortsetter på grunn av gutteklubben grei. Ordner du for meg, ordner jeg for deg ved neste korsvei. Har jo hele tiden trodd at man i Forsvaret var underlagt beordring og ordreplikt, men tok visst feil.

TROR DET ER på tide at vi i nord samler oss og sier at nå er det nok, vi kan ikke finne oss i mer galskap fra disse høye herrene og damer som sitter langt fra området og som dessverre lar seg begeistre av fine taler og dokumenter skrevet av kompiser. Det er galskap å bruke så mye penger for så i neste øyeblikket si at nei, vi blir ikke her likevel, for vi har funnet oss en annen plass å leke på.

OG FORRESTEN har jo politimesteren i Troms uttalt seg at vi mister mye av vår beredskap hvis helikoptrene tas bort. Vi bor jo i en landsdel der det ikke er springvei mellom stedene hvis noe skulle skje og det var behov for politi eller redningsmannskaper på kort varsel. Sørpå er det politiberedskap mye nærmere hvis noe skulle skje. Jeg vet dette da jeg jobber en del der sør og farter mye langs veien, og møter ofte uniformerte politibiler, mens her i nord kan man kjøre fra sør i Helgeland og for eksempel til Tromsø uten å møte en uniformert politibil.

HVA HAR DETTE med helikopterberedskapen å gjøre? Jo, der det er kortere avstander for hjelp kommer politiet raskt til, mens vi i nord er avhenging av andre hjelpemidler for å kunne bistå publikum i akutte situasjoner, les; helikopterhjelp til frakt av polititjenestemenn, redningsmannskap etc.

NEI, NORDLENDINGER, reis dere og si i fra at nå er det nok galskap og dårlig ledelse i Forsvaret, og ikke minst en pengebruk som må under kontroll og ikke styres som det kommer fra generalen sin egen lommebok og forgodtbefinnende. Det er på tide at de folkevalgte åpner øynene og ser galskapen i det som holder på å skje nå.