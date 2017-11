Gjør handelen lokalt

leder

Det stunder mot jul, og millioner av kroner skal brukes på julehandel. I så måte er det mange gode grunner til å bruke disse lokalt.

Finnsnes er en by i utvikling, og for at byen skal kunne bli det innbyggerne ønsker at den skal være, er man også avhengig av verdiskaping. Navet i denne verdiskapingen er det lokale næringsliv. Det er her arbeidsplasser skapes, og det er herfra brorparten av Lenvik kommunes skatteinntekter kommer. Føy også til på listen over argumenter at det er lokale forretningsdrivende som i stor grad støtter opp om aktiviteter gjennom sponsing og samarbeid med lokale lag og foreninger. De frivillige organisasjonene er langt på vei avhengige av lokale støttespillere for å kunne holde oppe et godt idretts- og kulturtilbud. Det bør vi ofre en tanke neste gang vi sender bestilling til en nettbutikk sørpå, eller til et annet sted i verden. Hver krone du handler for lokalt er en investering i et levende lokalsamfunn.

Oppfordringen om å ta julehandelen lokalt, kommer fra mange hold, og naturlig nok har næringsaktørene selv en sterk stemme. Det er imidlertid viktig at dette ikke blir en sutrekampanje der lokalt næringsliv påtar seg en offerrolle og inntar en «stakkars oss»-holdning. Dette handler nemlig ikke om veldedighet. Det er heller ikke slik at kundene er der for butikkene. Det er motsatt. Butikkene er der for kundene.

Dette er en rolle lokalt næringsliv må påta seg, og spille fullt ut i en tid med knallhard konkurranse, spesielt fra netthandelen. De moderne kundene er nemlig veldig klar over hva de får for pengene sine. Funksjonalitet er nøkkelen på nettet, og her må lokale butikker være «på» og faktisk tilby det lille ekstra.

I den grad man ikke har råd til å ha et omfangsrikt varelager lokalt, må man ha optimale muligheter til å levere varen raskt. Aller helst til samme pris, men vi tror kunder flest betaler ekstra hvis de oppdager merverdien med å ha lokale kontaktpunkter og serviceinnstilte personer å forholde seg til.

For servicen må være knallgod. Det holder ikke med passiv tilstedeværelse overfor den nye og kravstore kunden som shopper priser og kvalitet verden rundt. Kunnskap om produktet er i mange tilfeller det som skal til, men gode og tillitsfulle relasjoner er også nøkkel til lojalitet og suksess. Med en slik symbiose har Finnsnes enda bedre muligheter for å lykkes.

Minilederen: Vikaren

For andre gang etter at han gikk av med pensjon er Øystein Rørslett satt inn som vikarierende rådmann i Dyrøy kommune.

Aner vi en syvende far i huset?