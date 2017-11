«Aps flyvende frieri til småpartiene»

leder

Ved siste stortingsvalg mistet Arbeiderpartiet flere tusen velgere til de små partiene. Senterpartiet var nok den ubestridte arvtakeren av de fleste tidligere Ap-velgerne. Aps uklare — eller manglende — standpunkt i saken om flytting av 339-skvadronen fra Bardufoss til Rygge var en del av årsaken til det lunkne valgresultatet til Ap. På toppen kom debatten om kommunesammenslåing.

I sitt alternative statsbudsjett for 2018 vil Ap sikre fortsatt helikopterdrift på Bardufoss, og partiet vil gi 100 millioner kroner til å sikre fortsatt drift av en delt løsning mellom Bardufoss og Rygge. Hadde partiet ikke vært så vag før folk gikk til valgurnene i høst hadde valgresultatet kanskje ikke blitt så helsvart for Arbeiderpartiet. Nå vil altså partiet gi totalt 175 millioner kroner til Hæren og 75 millioner kroner til Heimevernet i sitt forslag til budsjett. I forhandlingene om landmaktproposisjonen er det uaktuelt for oss å gå med på et opplegg som ikke inkluderer egne hærhelikoptre på Bardufoss, sier Aps leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Ordfører i Målselv, Nils Fosshaug, er ikke overraskede fornøyd med forslaget og kaller det et «knallbra forslag», og det bare noen dager etter at han selv var tilstede på stortingshøringen for nettopp å tale Bardufoss og landsdelens sak i forbindelse med landmaktsutredningen.

Senterpartiet har vært tydelig i sitt standpunkt i helikoptersaken. Venstre og KrF har blikket i samme retning som Senterpartiet, og nå har altså Ap kommet klart etter. Hva som skjer før den endelige avgjørelsen tas i løpet av desember er vanskelig å si no om. Det har vært en lang og vinglete vei i denne saken, men at det er klokt å beholde strukturen slik den er i dag må det hvile liten tvil om.

Over mange år er det bygget opp en enorm kompetanse på Bardufoss nettopp på drift av helikopter, og infrastruktur rundt dette er bygget til flere hundre millioner kroner i årenes løp. Å nå skulle rokke ved dette fremstår som litt underlig. Dette synet har også flere tidligere forsvarstopper fremmet i denne saken.

Hva Ap gjør ved neste korsvei — eller rettere sagt ved avstemmingen i Stortinget — gjenstår å se. Samtidig er dette utspillet om mer klingende mynt til Forsvaret et klart frieri til de mindre partiene, Både KrF, Sp og Venstre.

Minilederen: Badelandet

Polarbadet er kåret til Norges nest beste badeland på renhold, service omsetning per gjest og kundetilfredshet.

Da er det vel bare å stup inn i det nye året med mål om å toppe pallen.