«Hval og nordlys — ikke evigvarende»

leder

Reiselivsnæringa i vår region har hatt drømmeår med hval- og nordlyssafari. Men intet tre vokser inn i himmelen.

Higen etter å se nordlys og oppleve hvalen på nært hold er enorm spesielt blant utenlandske turister. Det samme er forventet i år. Det er bare ett stort problem — besøk av hval er høyst usikkert.

Turistene har valfartet Tromsø og vår region de siste vintersesongene — plutselig kom de hit i store flokker fra Kina, Indonesia, India og USA. Alle for å oppleve det forjettede riket — landet som flyter av hval og nordlys.

Det tok tid, men omsider klarte turistnæringa å knekke koden for hvordan de skulle markedsføre området på vinteren, etter at de i tiår har forsøkt å selge midnattssola.

Men nå er det vanskelig å få øye på hvalen utenfor Senja og Tromsø. Dette har likevel ikke hindret deler av turistnæringa i ishavsbyen fra å ta med hvalturister ut på kysten, noe en av aktørene, Roar Lorentsen fra Finnsnes, som driver Nordens Paris Charter, mener er rent lureri.For halvannen uke siden meldte Visit Tromsø i sitt nyhetsbrev: «Hurra, endelig er hvalsesongen i gang». Det var en sannhet med adskillige modifikasjoner.

Professor i arktisk og marin biologi ved UiT, Audun Rikardsen, peker på at det har vært fisket veldig hardt på silda som har gått inn i de nevnte fjordene, og at 2013-årsklassen av sild er den som kommer inn nå. Problemet er bare at den velger å gå lenger nord, noe som gjør at hvalen drifter dit.

Onsdag i forrige uke ble 15–20 knølhval observert på vei til Skjervøy, og selv om reisen ikke lenger bare var en svipptur, var det i alle fall noe å vise fram for de langreisende. Men det tar adskillig tid å komme seg ut på feltene. Per Kristian Bergmo i Tromsø Safari fremholder at dette er et problem for bransjen, ettersom reisen blir for lang for båtene til flere av turoperatørene.

Hvis hvalens reisemønster vedvarer spørs det om Senja og Tromsø framover blir det naturlige stedet å reise, dersom man vil ha sitt hvalønske oppfylt. Rikardsen sier til iTromsø at han håper han tar feil, men at han spår at hvaleventyret utenfor kysten av Troms går mot slutten. Men hvis det stemmer — hva skal vi lokke turistene med?

Som NRK Troms meldte på Nordnytt på torsdag, sitter flere bedrifter på skolebenken for å utvide tilbudet sitt. Det er klokt. Det må tenkes nye tanker. For det er ikke bare hvalen som kommer og går. Hvor nordlyset hopper og danser vet man heller aldri. Næringa må rett og slett ha mer å spille på.

Minilederen: Mer elg

By-elgen på Finnsnes blir stadig mer nærgående, melder Folkebladet.

Bylivet i Europas siste villmark byr på stadig mer spenning.