«Meningsløsheten passerer nye grenser»

Mer meningsløst, ufattelig og ondsinnet kan det knapt bli. Med Las Vegas-massakren er nye grenser for vold og jævelskap passert i den siviliserte verden.

Et feststemt publikum tramper takten og synger med på contrymusikken. Så starter det mange oppfatter som et fyrverkeri. Men det er det slett ikke; det er et forrykt menneske som har forskanset seg med 23 våpen inne på hotellrommet sitt på Mandalay Bay, og peprer løs mot uskyldige, intetanende mennesker.

59 mennesker var tirsdag erklært døde, 572 er skadet — noe som indikerer at dødstallene vil stige i dagene framover. Søndagskonserten i Las Vegas er den verste masseskytingen i USAs historie. Det setter også 22. juli-massakren i Norge i perspektiv.

Broren om Las Vegas-drapsmannen: Rik eiendomsinvestor som likte pengespill Stephen Paddock var en velstående eiendomsinvestor i et rolig pensjonistområde i Mesquite, 13 mil fra Las Vegas, som likte pengespill, ifølge broren.

Trump holdt ett minutts stillhet for ofrene i Las Vegas President Donald Trump mintes mandag ettermiddag ofrene for massakren i Las Vegas med ett minutts stillhet på plenen foran Det hvite hus.

Drapsmann i Las Vegas tok trolig sitt eget liv Drapsmann i Las Vegas tok trolig livet av seg. Han var død da politiet stormet rommet, opplyser visesheriff Kevin McMahill.

handlingen som ble utført av 64-årige Stephen Paddock nødvendigvis ikke er å regne som et terrorangrep. - Det handler alltid om hva som er motivet, og om man kan finne en kobling til en større bevegelse eller ideologi, sier terrorforsker Magnus Ranstorp til VG. Uansett om det handler om en terroristgruppe eller en forrykt ensom ulv; Handlingen i Las Vegas må på nytt føre til en kritisk politisk debatt om skytevåpen og USAs omstridte og svært liberale våpenlovgivining.ber om ro — det er tid for sorg og medfølelse med de som er rammet. Men debatten er allerede i gang, og den må tas uansett om de styrende, dominerende politiske krefter i USA mener det ikke passer. Det passer sjelden og aldri med en slik debatt i USA, og holdningene om «retten til å forsvare seg» er svært utbredt i USA., skremmmende fakta kan imidlertid ingen snakke seg bort fra. Det er registrert 113 skytevåpen pr. 100 innbygger i USA. Landet har verdens tyngst bevæpnende befolkning. Nær 15.000 mennesker ble drept i våpenrelaterte hendelser i fjor, av dem 3.700 barn. Kommentatorer utenfor Mandalay Bay kunne uten å bli beskyldt for å skremme eller overdrive slå fast at trolig hadde de fleste av gjestene som bodde på hotellet denne natta våpen med seg.

Nå snakkes det om umiddelbare sikkerhetstiltak. Metalldetektorer i hotellinnganger og andre store offentlige bygg er alt nevnt. Skjerpede våpenlover er et annet grep, men færre våpen bryter nødvendigvis ikke en dødelig spiral. Men at noe må gjøres etter det 273. masseskyteriet i USA hittil i år er åpenbart.

