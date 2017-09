Sterk region på Stortinget

De ti kommunene i Folkebladets nedslagsfelt kommer slett ikke verst ut av stortingsvalget og representasjonen på Tromsbenken.

Sandra Borch (Sp) og Cecilie Myrseth (Ap) seiler inn på Stortinget med god margin. Begge er fra Lavangen kommune, som med 1.100 innbyggere er en av de minste i Troms. Men også Torsken, med rundt 900 innbyggere, kan få sin stortingsrepresentant. Kristian Wilsgård (Frp), riktignok bosatt i Tromsø, men torskenværing god som noen, får plass på Stortinget dersom Per Willy Amundsen fortsetter som justisminister.

Juristen Sandra Borch og psykologen Cecilie Myrseth fra Lavangen har på forbløffende vis fordelt stemmene mellom seg i hjemkommunen. 183 personer stemte på Sp og Sandra i Lavangen, nøyaktig samme antall stemte på Cecilie og Ap! Det ga partiene 30,1 prosents oppslutning. Men Ap gikk tilbake med 8,6 prosent gi Lavangen, samtidig som Senterpartiet gikk fram med 14,2 prosent, sammenlignet med Stortingsvalget i 2013.

Lavangen gir i likhet med svært mange andre kommuner i nord Senterpartiet stor tillit. Symbolsakene, spesielt Forsvaret og sentralisering, har gitt partiet en enorm boost. På Andøya stemte «alle» på Senterpartiet, mens Ap og Høyre nærmest er tilintetgjort.

Ap berger likevel to mandater i Troms. Andrekandidat Martin Henriksen kommer inn på Tromsbenken — det gjør også Høyres topp Kent Gudmundsen og SVs Torgeir Knag Fylkesnes — sistnevnte beholder utjevningsmandatet. Men for Ap er det selvransakelsens tid. Hva havarikommisjonen konkluderer med blir spennende å følge. Men det er åpenbart at Jonas Gahr Støre er under voldsomt press, og en lang rekke politiske kommentatorer spår hans avgang.

Støre må ta ansvar for at partiet framstår vinklete og uklart. Symbolsakene om Andøya og helikoptrene på Bardufoss kan stå som grelle eksempler: Her forsøkte partiet i desperasjon i valgkampens innspurt å snu seg bort fra beslutninger de tidligere har vært med på. Det gjorde bare vondt verre. Partiet framsto med svekket troverdighet, og ble avslørt av nordnorske velgere.

Det er en nerve vi ikke har truffet, sa Aps andrekandidat Martin Henriksen i frustrasjon på valgnatta. Det ble i stedet helbom på det meste; strategi, gjennomføring og valgresultat.

Minilederen: Allsang

KrF og Venstre berget seg med et nødskrik over sperregrensen, og Erna Solberg kan dermed forsettte som statsminister.

Nå blir det allsang på sperregrensen.