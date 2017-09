«Thrillervalget — mot fire nye Erna-år»

Valgdagsmålingen og de første prognosene pekte i går kveld mot fire nye år for Erna Solberg som statsminister.

Men valget ble akkurat så spennende som ventet. Da Folkebladets papiravis gikk i trykken i går klokka 22.45, var det fortsatt noen som snakket om fintelling før man vet det endelige resultatet.

Men valgdagsmålingen ga Erna Solberg og hennes samarbeidspartnere 88 mandater på Stortinget. Jonas Gahr Støre og de rødgrønne oppnådde 81 mandater, av totalt 169 på Stortinget. Mens Høyre og Frp har holdt seg imponerende stabile, og knapt merket regjeringsslitasje i det hele tatt, er det ingen tvil om at dette er et katastrofevalg for Arbeiderpartiet.

I meningsmålinger gjennom hele året har Ap og Gahr Støre hatt strø kurs mot regjering og statsministerpost. Men i valgkampen begynte det å skje noe; Ap tapte terreng. Siden slutten av juni tapte Ap nesten 2.000 velgere hver eneste dag. Partiet har tapt spesielt til Senterpartiet. Der Ap har framstått uklart, har Sp vunnet fram med klar tale.

Stor spenning var det også i går kveld knyttet til om Venstre, KrF og Miljøpartiet de Grønne skal havne over eller under sperregrensa. Både KrF og Venstre vaket over og under flere ganger i løpet av kvelden, mens MDG lå et godt stykke under da Folkebladet gikk i trykken.

Like før klokka 23.00 var det borgerlig seier på alle målinger og prognoser. Det fikk politiske kommentatorer til å begynne spekulasjonene om Jonas Gahr Støre er den rette til å lede Arbeiderpartiet videre, eller om han eventuelt bør overlate stafettpinnen til noen nye.

I Troms gjorde ikke overraskende Senterpartiet et godt valg. Sandra Borch lå i går kveld an til en oppslutning på 13,5 prosent. Forsvar og helikopter og kommunereform og sentralisering er saker som har gitt Sp kraftig medvind i Troms, og som gjør at Sandra Borch fra Lavangen seiler inn på Stortinget.

Og dermed får lille Lavangen kommune, med såvidt over 1.000 innbyggere, to stortingsrepresentanter. Borch får følge av Cecilie Myrseth fra Ap. I tillegg får Ap inn Martin Henriksen. Høyre får inn Kent Gudmundsen, og Frps Per Willy Amundsen er også på trygg grunn. Utjevningsmandatet så i går kveld ut til å gå til Torgeir Knag Fylkesnes fra SV, et mandat partiet også har i dag.

Minilederen: Ikke senter-party

Senterpartiet ble valgets vinner. Men det ser ikke ut til å bli rødgrønt flertall og dermed ikke plass i regjering for Sp.

Ikke noen senter-party, med andre ord.