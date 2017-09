Thrillervalget i Troms

MINIleder

Stortingsvalget i Troms blir en gyser av de sjeldne. Det eneste som er klart på forhånd er at det blir jevnt. Svært jevnt.

I går presenterte NRK Troms en fersk måling fra InFact. Den viser at kampen om det siste av de fem faste mandatene på Tromsbenken på Stortinget kan avgjøres med noen få stemmers overvekt. Ifølge denne målinga har Arbeiderpartiet to mandater inne, med en oppslutning på 27,1 prosentpoeng. Høyre får ett mandat, men taper ett med sine 18,6 prosentpoeng.

Sandra Borch og Senterpartiet taper litt terreng sammenlignet med forrige måling, men Lavangen-jenta er inne på Stortinget med 14,2 prosentpoengs oppslutning. Partiet puster Frp (14,6 prosentpoeng) helt i ryggen, men fortsatt står Per Willy Amundsen på relativ trygg stortingsgrunn.

Men SV er i voldsom framgang. Partiet oppnår 10,6 prosentpoeng, som betyr at partiet har tatt et voldsomt steg i retning av et fast mandat. I dag har SV og Torgeir Knag Fylkesnes utjevningsmandatet på Stortinget. Om partiet får dette mandatet med dagens oppslutning er imidlertid ikke sikkert. Derfor uttaler Fylkesnes til NRK Troms at partiet «peiser på» og har som ambisjon å vippe Frp ut av Tromsbenken. Det kan bli tøft. SV mangler over 1.800 stemmer i Troms for å nå et slikt mål.

Men det er ingen tvil om at Fylkesnes, sammen med Senterpartiets Sandra Borch, har vært valgkampens vinner i Troms. Der Senterpartiet har markert seg med klar tale i debatten om kommunereformen og Forsvaret, har SV vunnet tillit og troverdighet blant kystfolket i fiskeripolitikken. Fylkesnes har gått til frontalangrep på fiskeriminister Per Sandberg, spesielt i debatten om torsketrålernes plikter. Beskyldningene har haglet, og Fylkesnes mener Sandberg vil rasere flere fiskerisamfunn langs kysten.

Dette har tydeligvis mange velgere i Troms hatt sans for. Fylkesnes har markert seg med stor kunnskap om fiskeripolitikk, og er allerede lansert som kandidat til å bli fiskeriminister i en eventuell ny rødgrønn regjering. At han vil være et brennhett navn dersom de rødgrønne erobrer makta og danner regjering med SV på laget, hersker det ingen tvil om.

Mer tvil er det imidlertid om det går mot et regjeringsskifte. For bare få uker siden var det et ganske klart rødgrønt flertall. Men helgas TV2-måling viser at Erna Solberg nå har et lite overtak på Jonas Gahr Støre. Men det svinger nærmest fra dag til dag, og i likhet med i Troms ser valget på riksplan ut til å bli en thriller vi knapt har sett maken til tidligere. Bare noen få stemmer kan skille mellom en regjering Solberg og en regjering Støre. Mer og mer åpenbart er det at Støre er avhengig av støtte både fra MDG og Rødt.

Slik den politiske situasjonen nå er både i Troms og på riksplan, er det nok et argument for å oppsøke valglokalet søndag og mandag. Din stemme kan bli avgjørende!

Minileder: Ildsjel

Brith Sørensen (73) fra Torsken turgruppe ble i helga tildelt Friluftlivets ildsjelpris på landsbasis. Hun fikk 25.000 stemmer, som er ny rekord. Ildsjelen Brith har satt full fyr på turinteressen på yttersida!