Det utrolige valget — Ap har mistet grepet

Det er vanskelig å tro det vi ser, skriver VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, og karakteriserer Arbeiderpartiets krise som «et togkrasj i sakte film». Også i togløse Troms straffes partiet knallhardt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har skjerpet tonen, og mange politiske kommentatorer kåret han til vinneren av både den første partilederdebatten og statsministerduellen med Erna Solberg tirsdag kveld. Men partiet hans sliter blod, og for første gang på mange, mange år er Høyre nå større enn Ap på flere meningsmålinger.

Og et klart flertall av velgerne foretrekker Erna Solberg foran Støre som statsminister — i en valgkamp som ikke bare er en thriller, men som også framstår som den mest utrolige på mange, mange år.

Også i Troms er det stygge tall for Ap. Den ferskeste målingen fra VG, offentliggjort i Folkebladet i går, forteller at partiet går tilbake 4,3 prosentpoeng fra 2013-valget, til 26,8 prosent. Ikke siden krisevalget i 2001 har partiet levert dårligere tall i Troms de siste 20 år.

Den store vinneren er Sp, med en oppslutning på 14,7 prosent. Sandra Borch kan gjøre seg klar til inntreden på Stortinget — partiet er nå større enn Frp i Troms. Også SV vokser, såpass mye at partiet kan kapre et fast mandat på Tromsbenken. I dag har partiet et utjevningsmandat. Taperne i Troms er Høyre og Frp, i alle fall sammenlignet med valget for fire år siden.

Sp stjeler stemmer fra Ap, og det hersker neppe tvil om at Sp vinner på å være kystallklare der Ap framstår tåkete. Som i debatten rundt Forsvaret og spesielt helikoptrene på Bardufoss, og om reversering av kommunereformen, som er populære standpunkter i deler av distrikts-Troms. At Ap bommer på å tegne et bilde av en økonomisk krise i Norge og et kaldere samfunn mange ikke kjenner seg igjen i, samt at partiet gir løfter om økte skatter, er det vel heller ingen tvil om.

Men det blir et jevnt og utrolig spennende valg, og alt er nå åpent. Etter de siste målingene å dømme skal det svært lite til for å vippe flertallet i den ene eller andre retning. Akkurat nå er et sannsynlig valgutfall et uhyre knapt rødgrønt flertall bak et svært svekket Ap. Og trolig vil Ap være avhengig av støtte både fra Rødt og MDG, i tillegg til Sp og SV for å danne regjering.

Minileder: Fred

Fem fredsprisvinnere har undertegnet et brev til Ernas Solberg og Jonas Gahr Støre, der de ber om at havområdene i nord blir vernet mot olje- og gassutvinning.

Men det blir vel neppe fred og fordragelighet rundt dette spørsmålet av den grunn.