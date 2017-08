Mange spørsmål uten gode svar

Det er to uker igjen til valgdagen. Trolig har de fleste i Midt-Troms bestemt hva de skal stemme. Ap, Høyre og Frp kommer til å slite i midtfylket, mens Sp ser ut til å bli vinneren.

For noen uker siden spådde alle ekspertene at Jonas Gahr Støre kom til å bli statsminister i september. Nå er meningsmålingene mer sprikende. Arbeiderpartiet faller kraftig (- 3,3 prosentpoeng) og fikk bare 27 prosents oppslutning på en meningsmåling i DN forrrige uke . MDG ble målingens vinner (opp 2,2 prosentpoeng) med 6,1 prosent oppslutning. I den samme målingen var Høyres oppslutning nær uendret (24,2 prosent), Frp styrket seg, mens både KrF og Venstre var godt over sperregrensa.

Ser man på mandatfordelingen, viser målingen at ingen av de to blokkene ligger an til flertall. Høyre (42), Frp (23), KrF (9) og Venstre (7) får 81 mandater, mens Ap (48), Sp (19) og SV (9) ender opp med 76 og er altså avhengig av MDGs 11 mandater.

Mye kan skje fram til valgdagen. Ingenting er avgjort. Mange kommer til å stemme med hjertet i dette valget. Ikke minst i spørsmål rundt Forsvaret og helikoptrene på Bardufoss. Fiskeripolitikk er ett av spørsmålene som vil avgjøre hvordan stemmene i Nord-Norge fordeler seg.

Folk i Midt-Troms har de siste månedene erfart hvor vanskelig det er å få svar på spørsmål fra regjeringspartiene om Langtidsplanen for Forsvaret, men det bør stilles spørsmål også til andre parti. For eksempel bør Arbeiderpartiet avkreves klarere svar i fiskeripolitikken. Partiet går til valg uten å ha gjort viktige avklaringer. For eksempel er det ikke avklart om partiet ønsker å stanse ordningen med handel av fiskekvoter.

Det er heller ikke klart hvilke maktmidler partiet vil bruke for å tvinge trålerne til å levere fisk til fiskeindustrien. Det siste slapp partiet (heldigvis?) å ta stilling til i Stortinget. Da pliktmeldingen — som Stortinget selv hadde bedt om — ble behandlet var det ikke mulig å skrape sammen et flertall. Dermed råder status quo. Er dette målet også for 2018-2021?

Enhver valgkamp preges av tung retorikk. Det er velgernes oppgave å skjære igjennom tåketalen, og det er en krevende jobb.

Minileder: Kraftige saker

Elektrogiganten Power etablerer seg i Kvistadbygget på Finnsnes.

Det ligger an til kraftig konkurranse i bransjen.