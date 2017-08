Politisk snekkerverksted i havgapet

Husøydagan 2017 starter i dag, og byr som vanlig på et program breddfullt av politikk, marked og fest — i en herlig miks.

Årets utgave av Husøydagan framstår kanskje som en av de fyldigste utgavene noensinne — varierte programposter og medieoppmerksomhet tatt i betraktning. Det foreløpige høydepunktet var utvilsomt i 1994. Midt i den heteste EU-kampen kom «landsmoderen» Gro Harlem Brundtland til øya i havhavet, og skapte kaos på gammelbrygga. Både brygga og kaia var breddfull av folk som var sultefôret på informasjon og sterkt engasjert i et av de viktigste politiske spørsmål på flere tiår.

Siden den gang har Husøydagan, spesielt i valgår, framstått som et sydende politisk snekkerverksted som verken lokale politikere, fylkets listetopper eller sentrale politikerne har tatt sjansen på å unnvære. Mangeårig deltaker og innleder på den fiskeripolitiske seminaret, ex. fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen, formulerte det en gang slik; Ingen fiskeriminister med respekt for seg selv og folket tør la være å komme til Husøydagan. Og slik har det vært, i alle år.

Årets utgave av Husøydagan er intet unntak. Tvert i mot. Det starter med et seminar fredag ettermiddag i regi av Profilgruppen, med tittelen «Oljesøl i matfatet – eller dynamisk sameksistens på Yttersia?» En lang rekke interessante innledere bidrar. Og det fortsetter lørdag med stor politisk debatt på kaikanten med blant andre fiskeriminister Per Sandberg som selvsagt deltaker.

«Kampen om havet» skal handle om både oppdrett, leveringsplikt for trålere og ikke minst kampen mellom olje og fisk. Den avsluttes med en politisk debatt mellom listetoppene i Troms, og seansen direktesendes på riksdekkende NRK2 og radioens NRK P2, samt nett-tv-sendingene til NRK Troms og Folkebladet-TV.

Debatten om havressursene er i full fyr, og kampen om hvem som skal eie fisken og ha siste ord om utvinning av olje- og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er tøffere og mer kompromissløs enn noensinne.

Med andre ord: Du som er opptatt av kyst-Norges framtid; Vær der!

Minileder: Nye Lofoten

Ifølge reiselivssjef Line Miriam Sandberg er det planer om nyanlegg og utvidelser for 300 millioner kroner på Senja.

«Lille Lofoten» har startet reisen mot å bli «Nye Lofoten».