En dom som ikke blir forstått

Dommen mot Therese Johaug blir ikke forstått av «folk flest», og strider mot vår rettsoppfatning.

Etter reaksjonene å dømme i går synes svært mange nordmenn at Therese Johaug er urettferdig behandlet, og føler med henne etter dommen på 18 måneders utestengelse. Mye er spolert for den norske skistjernen. Neste sesong er ødelagt — hun får ikke delta i OL i Sør-Korea. Spørsmålet nå er om hun er sterk nok til å stå i stormen og komme tilbake som topp internasjonal skiløper. Vi håper det inderlig.

Therese Johaug har lagt ned vanvittig mange treningstimer og forberedelser for å lykkes som skiløper, og hevde seg helt i verdenstoppen. Nå blir det spolert fordi hun smurte et tynt lag leppekrem på et munnsår 4. september i fjor. Hun gjorde det ikke med overlegg, men etter anbefaling fra en lege hun stolte 100 prosent på.

Og nettopp dette er kanskje det mest urettferdige med dommen; Idrettsutøvere som med fullt overlegg har brukt dopingmidler har sluppet unna med to sesongers utestengelse. Nå får Johaug i realiteten samme straff. Det kan ikke være riktig, og vi er enig med balsfjordingen Torbjørn Skogstad, lederen i Norges skiforbunds langrennskomite, som mener at det ikke er slike brudd på dopingreglene det strenge regimet er ment for.

Riktignok finnes det lignende saker som har gitt både strengere — og mildere straffer. Og selv om Therese Johaug ikke har dopet seg bevisst, har hun vært uaktsom. Hun skylder på legen, og det holder ikke overfor Wada og CAS. Utøveren har det objektive ansvaret for hva man spiser, drikker og bruker av medisiner og medikamenter.

Men her stopper logikken. For det er lengden på straffen som er det kritiske punkt. CAS vet at det er OL som er Therese Johaus store mål når hun starter den tunge veien tilbake. Med å holde straffen på det nivået som opprinnelig var foreslått, kunne de gitt henne en straff som ville blitt forstått og akseptert. Nå spekuleres det i stedet om dette er en «politisk dom» og at andre, skjulte motiver ligger bak.

Uansett; Therese Johaug mister vinter-OL. Men hun beholder sin tillit hos folket.

Minileder: Krymper

Flere profilerte Ap-politikere i Troms melder seg ut av partiet.

Støre blir mindre.