Relevante politikere — og kystens utfordringer

– Er du ikke i Arendal, så er du ikke relevant, sa seniorpartner Gunnar Mathisen i Geelmuyden Kiese til Dagens Næringsliv. Virkelig?

Samtidig med at norske topp-politikere møttes til debatt i Arendal, noen få «steinkast» unna hovedstaden, ble verdens største oppdrettsmesse (AquaNor) avviklet i Trondheim. Norske fiskeoppdrett er en sammenhengende suksesshistorie. Bransjen har vokst fra 30 til 60 milliarder kroner de fem siste årene, og i år forventes det at landets oppdrettere vil eksportere for rundt 70 milliarder kroner. Driften vil gi 20–25 milliarder kroner i overskudd.

Selvsagt var det politikere til stede i Trondheim. Det var mange av dem også, men topp-politikerne var i Arendal. De ønsket vel å være relevante?

Alle som kommer fra Midt-Troms vet hvor viktig norsk oppdrettsnæring er. Bare i Senja-regionen produseres sjømat for seks milliarder kroner. Og vi vet alle at vi er helt avhengig av at aktørene i næringa lykkes med sine satsinger.

Politikerne har sagt at det skal satses. – Neste kapittel i norsk historie handler om å erobre havrommet, sa for eksempel Ap-leder Jonas Gahr Støre under Lerchendalkonferansen i 2016. Norge er kyst, og vi har langt mer hav enn vi har land. Derfor er det selvsagt at «havrommet» utforskes. Mye vil handle om å produsere mat, men også andre næringer vil vokse fram. AquaNor-messa i Trondheim gir en god temperaturmåling på oppdrettsnæringen, men topp-politikerne valgte altså Arendal i stedet.

Det er dessverre en sørgelig sannhet at Norges fremste politikere bare i begrenset grad bryr seg om de spørsmål som kystens befolkning er opptatt av. Trålernes leveringsforpliktelser er ett godt eksempel. «Alle» er enige om at dagens regler ikke fungerer, men likevel klarte ikke Stortinget å bli enige. Alt fortsetter som før.

I mange tilfeller skjer det en rivende næringsutvikling langs kysten ikke på grunn av norske politikere, men på tross av norske politikere. Tiden for festtaler og vyer er over. Det er på tide at alle politikere gjør kysten til «det relevante», og tilfeldige politikerdebatter i Arendal til det irrelevante.

Minilederen: På været

Lokalpolitikerne stilte mannsterke på torget på Finnsnes lørdag, men publikum uteble i knallværet.

Velgerne ligger på været.