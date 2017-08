EØS-avtalen under press, men må beholdes

EØS-avtalen er ikke ideell. Den har hull og mangler, og byr på prinsipielle utfordringer for et land som står utenfor EU. Men avtalen er viktig — og må beholdes.

Både på borgerlig og rødgrønn side er det partier som krever at Norge må reforhandle, eller til og med droppe, EØS-avtalen. Det har fått utenriksminister Børge Brende til å ta uvanlige sterke ord i sin munn: Det vil være «avsindig ubegavet» å skape usikkerhet rundt EØS-avttalen, sier Brende. Og han har rett.

EØS-avtalen sikrer Norge adgang til markeder vi er fullstendig avhengige av. Avtalen gir oss tilgang til et marked med 500 millioner mennesker. Den gjør at vi kan forholde oss til et felles regelverk og bedre konkurransevilkår for norske bedrifter, som trygger norsk eksportindustri og er med på å sikre arbeidsplasser og inntekt over hele landet.

Vi må innse at et norsk medlemskap i EU er fjernt mange år framover. Meningsmålinger viser at EU-motstanden er massiv, og den har forsterket seg siden siste avstemming i 1994. EØS-avtalen er derfor vårt beste alternativ, og den viktig å verne om. Høyre og Ap er i prinsippet for at Norge skal bli medlem i EU, og det er flertall på Stortinget for å gå inn i unionen for fullt. Men stortingsflertallet, anført av Høyre og Ap, må forholde seg til regjeringspartnere og støttepartier som er motstandere, og som vil svekke våre avtaler med EU.

Frp mener at EØS-avtalen må reforhandles. Frp-leder Siv Jensen går stadig vekk til hissige angrep mot EU og EØS, og sår tvil om Norges framtidige tilknytning til Europa. Aps potensielle samarbeidspartnere på rødgrønn side, både Sp, SV og Rødt, vil ta steget fullt ut og si opp hele avtalen. Også LO har stilt seg kritisk til avtalen, noe Ap også må forholde seg til.

Heldigvis er statsminister Erna Solberg klar og tydelig tilhenger av EØS-avtalen. Hun slår fast at den fortsatt skal bestå, og hun lar seg ikke rokke av at regjeringspartner Frp ønsker en reforhandlet avtale. Frps ønsker et mer proteksjonistisk forhold til EU og EØS-avtalen. Det er urealistisk, og et dårlig utgangspunkt for å bygge bruer i stedet for murer mot Europa.

Jonas Gahr Støre er på samme spor som Erna Solberg. Han avviser å reforhandle avtalen. Men i en eventuell ny rødgrønn regjering må Ap forholde seg til EØS-skeptikerne i Sp og SV. Dersom Støre overtar for Solberg må han framstå som garantisten for å beholde avtalen, og sikre stabile og forutsigbare forhold for norsk eksportindustri, næringsliv og arbeidsplasser.

Brexit, Trump og frykt for globale økonomiske nedgangstider gjør at vi må dyrke fram samarbeid og samhold over landegrensene, ikke bygge murer, avtalemessige hindringer og proteksjonistiske holdninger.

Minilederen: Siste tone

Finnsnes siste platebutikk, Musikkverket, toner nå ut og stenger dørene.

Kampen mot nedlasting av musikk på nett ble for tøff. Spotify, fy — vil kanskje nostalgikerne si.