«Vinneren» Støre blir ikke større

Støre ble av flere medier kåret til vinneren av høstens første partilederdebatt fra Arendal mandag. Men det hjelper ikke Arbeiderpartiet — som kollapser på meningsmålingene og sørger for borgerlig flertall i øyeblikket.

«Tåkefyrsten er borte», konkluderer VGs anmelderkorps, og gir Støre terningkast seks etter debatten. Meningene er imidlertid delte både om selve partilederdebatten, som framsto kaotisk, og om Støre — som satte ny personlig rekord i avbrytelser. Hele åtte ganger avbrøt han sine partileder-kolleger.

Men om Aps posisjon på meningsmålingene er det ikke delte meninger. De fleste viser at Støre sliter med å bli større, tvert i mot faller partiet som en stein. Verst var denne ukas NRK-måling, som viser at partiet faller med hele 5,9 prosentpoeng til 27,1 prosent. Det er den verste målingen på fire år. Dramatikken for partiet er til å ta og føle på drøye tre uker før valget.

Resultatet er en nedgang på 3,7 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet i 2013. Og det var et dårlig valg for Ap. – Dette er ikke bra nok tall for Ap. Vårt mål er at det skal være et flertall for å bytte ut Frp- og Høyre-regjeringen og at vi skal få en ny politikk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK. Han har ikke noen gode teorier om årsakene til fallet.

Et tips kan være skatt. Partiet har ikke lyktes med å forklare godt nok hvorfor skattetrykket i Norge skal økes. Å gå på valg på økte skatter har aldri vært en vinnersak, selv om argumentene kan være gode. «Folk flest» har en tendens til å tenke mer på egen lommebok enn velferdssamfunnet som helhet...

Samtidig gjør Frp det svært godt på NRKs augustmåling. Partiet får en oppslutning på 16,7 prosent, som er en framgang på 2,7 prosentpoeng siden junimålingen. Ved stortingsvalget i 2013 fikk partiet 16,3 prosent av stemmene.

At Frp går fram, og at Høyre står omtrent stille — samtidig som Sp-framgangen har stoppet fullstendig opp, gjør ikke situasjonen enklere for den abdiserte «tåkefyrsten» Støre.

Målingen gir dagens samarbeidsregjering 85 mandater og flertall på Stortinget — tross for at Venstre fortsatt er under sperregrensen med 3,9 prosent (+0,5). En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV, MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen. Men Støre vil ikke ha de to sistnevnte på laget. Tendensen i NRKs måling bekreftes av meningsmålingen TV 2 offentliggjorde tirsdag morgen. Konklusjon: Vi går mot et vanvittig spennende valg!

Minilederen: Kinaputt

For et halvt år siden ble Kina og Norge enig om å normalisere de politiske forbindelser og handel mellom landene. Men Kina stenger fortsatt norsk laks ute.

Du store kineser hvor tregt det går.