«Organisert svindel må stanses»

Journalist Einar Haakaas har skrevet ei viktig bok. Han forteller historien om hvordan albanske kriminelle har overtatt store deler av malerbransjen i Oslo.

Ved å ikke konkurrere på like vilkår, har kriminelle sikret seg oppdrag på Eidsvollsbygningen, Slottet, regjeringskvartalet, Skattedirektoratet, Forsvarsdepartementet, partilokalene til Arbeiderpartiet — og de har pusset opp politiets lokaler. I ett av eksemplene fra boka «Svartmaling — kriminelle bygger Norge» beskriver Haakaas hvordan to brødre skylder sine kreditorer 20 millioner. Samtidig er de angivelig Nav-kunder, men lever et luksusliv hjemme. Dette er forstemmende lesning.

Under EU-kampene på 1970- og 1990-tallet bestemte Norges befolkning to ganger at vi ikke skal være EU-medlemmer. Etter det siste valget ble vi i stedet «EU-light»-medlemmer gjennom EØS-avtalen. Norge må akseptere stort sett alle beslutninger EU fatter, men vi får ikke lov til å sitte ved bordet å ta beslutningene.

Det er selvsagt fristende å koble Haakaas`bok til den aktuelle debatten som raser i Norge. Senterpartiet har fått Arbeiderpartiet på glid om at det skal legges en offentlig utredning (NOU) om EØS-avtalen. Det er EUs fire friheter som legger grunnlaget for «fri flyt» også av kriminelle krefter. Albania er ikke EU-medlem, men albanerne skjulte seg i Norge som «italienere».

Antakelig er det ingen grunn til å frykte utredningen. Det er ikke flertall blant velgerne å melde Norge ut av EØS. Samtidig er det solid flertall for at Norge ikke skal bli fullverdig EU-medlem. De store partiene med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen, garanterer for EØS-avtalen. Dermed kan norsk eksportindustri ta det med ro. Den offentlige utredningen vil eventuelt bare bli laget for å tilfredsstille Senterpartiet. Man kan selvsagt stille spørsmål hvorfor Arbeiderpartiet i det hele tatt setter døren på gløtt for Senterpartiet i denne saken?

Svaret er at det er valg, og Sp fosser fram på meningsmålingene. Mange rømmer fra Ap til Sp. Strategene på Youngstorget tror kanskje at litt EØS-vingling vil stanse velgerflukten? Vi kan alle være enige om at EØS-avtalen langt fra er ideell, men med vår åpne utenriksøkonomi, og vår nærhet til EU, vil omkostningene med en «alenegang» bli skyhøy. Dette vet Arbeiderpartiet, og trolig også Senterpartiet siden de bare fremmer et «EØS-light»-krav.

Minilederen: Det nye gullet

