Helt avhengig av billig sprit?

Miljøpartiet de grønne mener at det må bli slutt på taxfreesalget ved norske flyplasser. De tar sjansen på å bli ekstra upopulære i valgkampen.

Men dette er et standpunkt som er lett å støtte prinsipielt. Alkoholmisbruk utgjør et stort samfunnsproblem for Norge. En rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2015 anslår at 4,9 prosent av landets befolkning er avhengig av alkohol, mens hele 8,1 prosent har et problematisk forhold til rusgiften. Disse tallene er høyere enn gjennomsnittet for EU.

Tallene viser to ting: Altfor mange nordmenn misbruker alkohol, og den norske alkoholpolitikken er langt fra så vellykket som mange liker å tro. Anslag viser at alkoholmisbruk påfører samfunnet kostnader på rundt 20 milliarder kroner. Det er altfor mye, og i dette perspektivet er det totalt meningsløst at de som har råd til å reise til utlandet skal få lov til å kjøpe billig vin, sprit, tobakk og parfyme. Likevel er det grunn til å advare mot forslaget fra MDG.

Billige luksusvarer finansierer nemlig ulønnsomme kortbaneflyplasser. I første kvartal i år sopte Avinor inn en halv milliard kroner på taxfreesalget. Dette utgjorde mer enn en femtedel av inntektene. Det betyr at dersom billig sprit kjøpt av de reisende ikke skal finansiere ulønnsomme flyplasser, må noen andre betale regningen. I praksis kan dette bare skje på tre måter: Enten må staten sette opp sete- og landingsavgifter (som må betales av de reisende), eller så må skattebetalerne betale mer av regningen — eller så må staten akseptere lavere overskudd hos Avinor.

De to første alternativene vil vi advare mot. Det er allerede dyrt nok å fly fra småflyplassene, som ikke er velsignet med konkurranse. Dersom staten skal plukke opp regningen, er det grunn til å tro at flyplasser kan bli lagt ned. Å senke avkastningskravet vil over tid føre til krav om penger fra staten, som igjen kan føre til færre flyplasser. Inntil videre virker det — absurd nok — som om den beste løsningen er å la spriten betale for småflyplassene.

Politikerne debatterer også om Vinmonopolet bør ha en sentral rolle på flyplassene. Denne debatten er et blindspor. Det spiller ingen rolle hvem som administrer billig øl-, sprit- og vinsalg for passasjerer som reiser inn og ut av Norge.

Minilederen: Alvor?

«Trump forstår ikke alvoret», uttaler en nord-koreansk general, ifølge VG.

Noe sier oss at heller ikke Nord-Korea forstår alvoret...