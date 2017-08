Småpartiene med makt til å avgjøre valget

Småpartiene vil med all sannsynlighet avgjøre høstens valg. Både SV, Venstre og Miljøpartiet de Grønne sliter med å holde hodet over sperregrensa, men de har mye mer makt enn oppslutningen tilsier.

Valget ser ut til å bli mer åpent enn vi trodde for få måneder siden. En rekke meningsmålinger de siste ukene forteller at det rødgrønne forspranget har krympet kraftig. Senterpartiets sterke vekst før sommeren har stagnert ganske markant, mens Arbeiderpartiet har store problemer med å få i gang maskineriet, ikke minst i Nord-Norge.

Høyre har gode tall. Erna Solberg har atskillig større grunn til å bekymre seg for regjeringskollega Frp, som sliter i en voldsom motbakke, og i likhet med situasjonen for Ap er det verst i nord. Det er fortsatt et rødgrønt flertall i Norge ifølge meningsmålingene — men det krymper, og den politiske situasjonen er mye mer uklar nå enn i vår.

Dermed øker også småpartienes makt og mulighet for å posisjonere seg. Den store trusselen for både SV, Venstre og Miljøpartiet De Grønne er sperregrensa på fire prosent. Å holde hodet over betyr suksess og makt, å havne under betyr et liv i skyggenes dal de neste fire år.

Partiet Rødt kan også bli en valgjoker. Jonas Gahr Støre har sagt klart i fra at det er uaktuelt for Ap å gå i regjering med MDG og Rødt. Til det er forskjellene for store, sa han. I verste fall kan han bli avhengig av de to partiene, og det kan gi Støre et voldsomt forklaringsproblem,

For Erna Solbergs Høyre er situasjonen imponerende god. Derfor er Frps motbakkeløp krevende, i tillegg til at Venstre sliter tungt på målingene, så tungt at partileder Trine Skei Grande måtte avlyse ferien og hive seg ut på veien i elbil på stemmesanking. Partiet har havnet under sperregresen ved omtrent annet hvert valg. Faren er overhengende for at historien vil gjenta seg. Venstre må overprestere i valgkampen for å karre seg over sperregrensa. Uten Venstre over fire prosents oppslutning står det borgelige prosjektet i stor fare.

Erna Solbergs skjebne hviler i hendene på Frp og Venstre. At nettopp Venstre har vært en av regjeringens sterkeste kritikere, gjør ikke samarbeidsklimaet bedre. Sterke krefter både i Høyre og Frp ønsker Venstre dit pepperen gror, men er nå tvunget til å holde for nesen.

Igjen ser vi at småpartiene har stor makt i Norge. Det kan irritere, men det er en del av demokratiet.

Minileder: Fest

Her er det full laksefest, skriver Dagens Næringsliv, og beretter om oppdrettsboomen i kystkommunene i nord.

At vi er glade lakser er vel ingen nyhet.