Det brygger opptil grønn-grønn krangel på både høyre og venstre fløy i norsk politikk.

På den enesiden står Miljøpartiet de Grønne. På den andre siden står Venstre og SV. Alle tre ønsker å fremstå som klimaets fremste talsmenn. MDG ønsker å stanse all letevirksomhet etter olje og gass i nye leteområder. Venstre og SV går ikke så langt. De garanterer bare at det ikke skal letes etter olje og gass i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Det fallerRasmus Hansson, MDGs eneste stortingsrepresentant, tungt for brystet. – Det å verne Lofoten, Vesterålen og Senja er natur- og ressursmessig enormt viktig. Men klimapolitisk er det et piss i havet, sier han til NRK. Han vil stanse all ny letevirksomhet, og vil ikke sitte i en regjering som mener noe annet.

MDGs synspunkterer absolutt til å kjenne igjen, men det er mer sjeldent å høre at partiet indirekte leverer argumentasjon for at olje- og gassleting i våre havområder. Dersom Hansson har rett at olje- og gassleting i våre nære havområder utgjør et «klimapolitisk piss i havet», er klima-argumentet i LoVeSe-debatten effektivt «parkert». Det må argumenteres etter andre linjer enn hensynet til miljøet.

Argumentenefinnes selvsagt. Faren for oljeutslipp, hensynet til fiskerne, uønsket seismikkaktivitet og hensynet til turistnæringen er gyldige argumenter mot olje- og gassleting i våre havområder.

Det er ganskebefriende for debatten at Rasmus Hansson og MDG toner ned klimaargumentet. Kina står alene for nær 30 prosent av alle klimagassutslipp. USA slipper ut litt under halvparten av det Kina bidrar med, og EU har cirka 70 prosent av USAs utslipp. Indias utslipp er sterkt økende. Norge er på mer enn en måte «et lite land i verden». Nær uansett hvordan Norge stiller seg til olje- og gassleting, vil vi ikke påvirke verdens klimautslipp.

Det er enklimapolitisk oppvåkning flere steder i verden, og det er grunn til å tro at forbrukernes adferd kommer til å forandre etterspørselen etter petroleumsprodukter både på kort og lang sikt. Med dagens oljepriser er det slett ikke alle oljefelt som er lønnsomme å bygge ut, men dette kan endre seg. Norge både bør og kan bygge ut nye olje- og gassfelt som kan fylle statskassen. Derfor er det gledelig at både SV og Venstre avviser MDGs miljøradikalisme.

