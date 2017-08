«Finnsnes i Fest og veien videre»

Finnsnes i Fest har knapt noen sinne bydd på et så bredt, langvarig og allsidig program som i år. Men fortsatt er det forbedringspotensial.

Festen er viktig for Finnsnes. Den setter byen på kartet, lokker hjem de som har flyttet, og forener kjente og ukjente på en unik måte i en feststemning som — litt avhengig av været — er til å ta og føle på.

Arrangørene oppsummerer at de er fornøyde. Først og fremst med de litt mindre arrangementene i teltet på torget. De større happeningene i storteltet i Ringveien var litt mer variable. Særlig satsingen på barn og ungdom, samt dansegallaen, traff ikke. Gigantkonsertene både fredag og lørdag nådde ikke gamle publikumsrekorder, men 2.000 betalende fredag og 1.700 lørdag er slett ikke verst, og viser at det er riktig å satse på både nasjonale toppartister og spennende internasjonale navn — og litt retro kan også treffe blink.

Arrangørene er allerede inne på rette sporet når man evaluerer og vurderer endringer: Festivalsjef Beate Seljenes sier man skal se på prisnivået. Det var reaksjoner på bilettprisen både på barneshowet og ungdomskonserten. De bør justeres ned. På storkonsertene fredag og lørdag er prisene akseptable, også sammenlignet med andre festivaler, i alle fall hvis man legger lista på lineup-en der den lå i år.

Men arrangørne bør også gjøre nye vurderinger av hvor de ulike showene legges. Et stort, halvtomt telt er mye mindre trivelig en et lite, fullstappet. Kanskje er torget rette stedet for både ungdomskonsert og barneshow. Og hvordan unngå at «oppvarmingsbandene» spiller for omtrent tomt telt, slik både «Ølhunnan» og «Playoff» opplevde? Finnes det lokkemidler for å få folket tidligere ut og inn i teltet? Kan programmet komprimeres? Viktige spørsmål for å forbedre festen og skape enda mer stemning.

Uansett: Vel blåst, arrangører! Seks dagers fest med tettpakket program, og litt variabelt vær, fortjener ståkarakter og vel så det. Dugnadsinnsatsen er rett og slett imponerende. Enkeltsjeler har stått på dag ut og dag inn, bare for at andre skal kunne kose seg. Ufattelig imponerende!

Vi ser allerede fram til neste års fest. Med små forbedringer og litt snillere værguder ligger alt til rette for en byfest få andre byer i nord kan oppvise maken til.

Minilederen: Oppstyr?

Luksusyachten «Lady M II» har ankret opp utenfor Finnsnes. En ferie med båten koster 1,4 millioner i uka. Båtens agent håper den ikke skaper for mye oppstyr.

Neida. Bortsett fra noen fotografer og en avistegner skal millionærene få fred.